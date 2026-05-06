Como consultar o extrato de pagamento do benefício do INSS online

Com a aproximação do calendário de pagamentos de maio de 2026, muitos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisam emitir o extrato de pagamento. O documento é essencial para comprovar renda, conferir descontos ou simplesmente organizar as finanças. A consulta pode ser feita de forma rápida e segura pela internet, através do portal ou aplicativo Meu INSS.

O extrato detalha todas as informações financeiras do benefício. Com ele, o segurado consegue visualizar o valor bruto, as deduções aplicadas e o montante líquido que será depositado em sua conta. A ferramenta é fundamental para o controle financeiro, especialmente para quem possui empréstimos consignados ou precisa prestar contas à Receita Federal.

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A emissão online elimina a necessidade de ir até uma agência da Previdência Social, trazendo mais comodidade e segurança para os beneficiários. O processo é simples e exige apenas o acesso à conta Gov.br, a mesma utilizada para diversos serviços do governo federal.

Como acessar o extrato de pagamento online

Para obter o documento, basta seguir alguns passos simples. O processo é o mesmo tanto para quem acessa pelo computador quanto para quem usa o celular. Tenha em mãos seu CPF e a senha da conta Gov.br.

1. Acesse o Meu INSS: entre no site oficial meu.inss.gov.br ou abra o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

2. Faça o login: clique em "Entrar com gov.br" e informe seu CPF e senha. Caso não tenha uma conta, será preciso criar um cadastro, que é rápido e gratuito.

3. Busque pelo serviço: na tela inicial, utilize a barra de busca e digite "Extrato de Pagamento". Clique na opção que aparecer nos resultados.

4. Selecione o período: o sistema permitirá que você filtre a busca pelo período desejado. Para a consulta atual, basta selecionar o mês de maio e o ano de 2026.

5. Visualize e salve: o extrato será exibido na tela com todas as informações. É possível baixar o documento em formato PDF, o que facilita o arquivamento e a impressão, caso necessário.

O que você encontra no extrato do INSS

Ao acessar o documento, o segurado encontra todos os dados relativos ao seu pagamento. As informações são organizadas de forma clara para facilitar a compreensão.

O extrato informa o valor total do benefício, conhecido como valor bruto, antes de qualquer desconto ser aplicado. É a referência inicial para todos os cálculos.

Também são listadas todas as deduções. Elas podem incluir a contribuição para o Imposto de Renda (caso o valor do benefício se enquadre), descontos de empréstimos consignados ou de pensão alimentícia, se houver.

Por fim, o documento apresenta o valor líquido, que é a quantia exata que será depositada na conta bancária do beneficiário na data prevista pelo calendário oficial.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.