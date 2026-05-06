Entenda seus direitos ao se afastar do trabalho saúde: salário, INSS e as regras mais recentes

O afastamento do trabalho por motivo de saúde é um tema presente na rotina de muitos trabalhadores no Brasil. A legislação trabalhista e previdenciária define regras específicas para proteger quem está temporariamente incapaz de exercer suas funções, equilibrando a responsabilidade entre empresa e Estado. Essas normas envolvem prazos, tipos de benefício, exigências de atestados e procedimentos junto ao INSS, que vêm passando por ajustes ao longo dos últimos anos.

Na prática, o processo de afastamento começa dentro da própria empresa. Caso a incapacidade se prolongue, passa a envolver a Previdência Social. Para evitar perda de renda, o sistema prevê pagamento de salário pelo empregador em um primeiro momento. Depois, há o pagamento de benefício previdenciário. Assim, a forma como essa transição ocorre, as condições para concessão do auxílio por incapacidade temporária e as regras de prorrogação do afastamento são pontos centrais para trabalhadores e empregadores.

O afastamento do trabalho por motivo de saúde é um tema presente na rotina de muitos trabalhadores no Brasil – depositphotos.com / Elnur_



O que diz a lei sobre afastamento do trabalho por motivos de saúde?

A palavra-chave central nesse tema é o afastamento do trabalho por motivos de saúde, cuja regulação se dá principalmente pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pela legislação previdenciária. De acordo com essas normas, quando o trabalhador fica doente ou sofre um acidente que o impede de trabalhar, há um roteiro jurídico a seguir. Assim, esse roteiro define quem paga, por quanto tempo e quais documentos são necessários para justificar a falta.

Pela regra geral, os primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente comum são de responsabilidade da empresa. Nesse período, o contrato de trabalho continua em vigor, o empregado mantém o vínculo e recebe o salário normalmente. Desde, claro, que apresente atestado médico válido. A partir do 16º dia, se a incapacidade persistir, a responsabilidade financeira passa para o INSS, desde que o trabalhador preencha os requisitos de carência e qualidade de segurado.

Em casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional, as proteções podem ser ampliadas, incluindo estabilidade provisória após o retorno ao serviço. Nessa situação, além do afastamento, a legislação prevê mecanismos para preservação do emprego, o que impacta diretamente a rotina de departamentos de recursos humanos e de saúde ocupacional das empresas.

Quando a empresa paga e quando o INSS assume o afastamento?

O afastamento do trabalho por problema de saúde começa, em regra, com a apresentação de um atestado médico ao empregador. Nos primeiros 15 dias corridos de incapacidade, a empresa arca com o pagamento integral do salário, preservando benefícios trabalhistas como férias, 13º salário e depósitos de FGTS, salvo situações específicas previstas em acordo ou convenção coletiva.

A partir do 16º dia de afastamento, o cenário muda. Afinal, se o quadro clínico continua impedindo o retorno ao serviço, o trabalhador deve solicitar ao INSS o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença). Nesse ponto, o pagamento passa a ser responsabilidade do Estado, e o valor é calculado com base no histórico de contribuições do segurado, respeitando os limites e fórmulas de cálculo estabelecidos pela Previdência Social.

Portanto, a transição entre empresa e INSS funciona, em termos práticos, da seguinte forma:

O trabalhador apresenta atestados sucessivos à empresa até completar 15 dias de afastamento;

Se não tiver condições de voltar, agenda o pedido de benefício junto ao INSS;

Enquanto o INSS analisa o requerimento, a empresa não é mais responsável pelo pagamento além dos 15 dias;

Uma vez concedido o benefício, o trabalhador passa a receber o auxílio diretamente da Previdência.

Como funciona o auxílio por incapacidade temporária e a análise por atestados?

O auxílio por incapacidade temporária é concedido quando o INSS reconhece que o segurado está temporariamente incapaz para o trabalho ou para sua atividade habitual. Tradicionalmente, essa avaliação dependia de perícia médica presencial, em que um perito examinava o trabalhador e analisava laudos e exames. Nos últimos anos, porém, houve uma ampliação da análise documental, permitindo, em alguns casos, a concessão do benefício apenas com base em atestados e documentos médicos enviados pela internet.

Em determinadas situações, a Previdência passou a aceitar atestados médicos para concessão de benefício por períodos mais longos, podendo chegar a até 90 dias, sem a necessidade de perícia presencial, especialmente em contextos de alta demanda ou de políticas específicas de ampliação de acesso. Nesses casos, o trabalhador envia:

Atestado médico com identificação do profissional;

Indicação do CID (código da doença), quando o médico optar por informar;

Período recomendado de afastamento;

Assinatura e registro no conselho profissional (CRM ou equivalente).

Para que o atestado tenha validade perante empresa e INSS, é necessário que contenha, de forma legível:

Nome completo do paciente; Data de emissão; Tempo de afastamento ou data de retorno sugerida; Dados do profissional (nome, CRM/registro, assinatura); Preferencialmente, carimbo ou identificação impressa.

Além disso, casos de afastamentos muito longos ou repetidos podem levar o INSS a convocar perícias presenciais ou revisões, mesmo quando a concessão inicial ocorreu por análise documental.

A partir do 16º dia, se a incapacidade persistir, a responsabilidade financeira passa para o INSS, desde que o trabalhador preencha os requisitos de carência e qualidade de segurado – depositphotos.com / rmcarvalhobsb



Quais são as exigências para prorrogação e os impactos para trabalhadores e empregadores?

Quando o prazo inicial concedido pelo INSS não é suficiente, o segurado pode solicitar prorrogação do benefício. Esse pedido deve ser feito dentro do prazo indicado pelo próprio INSS, geralmente alguns dias antes do término do auxílio. Para isso, é comum a exigência de novos atestados, laudos atualizados e, em muitos casos, a realização de nova perícia, seja presencial ou documental.

Se a incapacidade temporária se prolonga por muito tempo, o órgão previdenciário pode avaliar a possibilidade de reabilitação profissional ou de conversão para benefício de longa duração, caso identifique incapacidade duradoura para o trabalho habitual. A legislação também prevê que, em situações de recuperação parcial, o retorno pode ser gradativo, sendo possível discutir adaptações no posto de trabalho, dentro dos limites da legislação trabalhista e de saúde e segurança ocupacional.

Essas regras produzem efeitos práticos importantes. Para o trabalhador, o conhecimento dos prazos, dos documentos exigidos e da alternância entre salário e benefício previdenciário reduz o risco de interrupções na renda. Para o empregador, entender o fluxo de afastamento por doença, os 15 dias iniciais remunerados e a comunicação com o INSS ajuda a organizar escalas, substituir temporariamente o empregado e evitar conflitos sobre faltas justificadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O afastamento do trabalho por motivos de saúde, portanto, não se resume ao atestado apresentado ao superior imediato. Envolve um conjunto de direitos e deveres previstos em lei, com regras atualizadas sobre análise de documentos médicos, concessão de auxílio por incapacidade temporária e critérios de prorrogação. Quando essas etapas são observadas com atenção, o processo tende a ser mais previsível tanto para quem precisa se recuperar quanto para quem administra a rotina das empresas.