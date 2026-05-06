Dívida do FGTS: como consultar se sua empresa tem débitos com a PGFN

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) anunciou que vai assumir a cobrança de dívidas de empresas com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir de 1º de junho de 2026, exceto aqueles débitos que já estejam em negociação ativa junto à Caixa Econômica Federal. A mudança centraliza a recuperação dos valores não depositados e serve de alerta para que os trabalhadores verifiquem se seus pagamentos estão em dia.

Com a nova gestão, a PGFN passa a ser a única responsável por cobrar judicialmente os débitos do FGTS inscritos na dívida ativa da União. O objetivo é tornar o processo mais ágil, unificando os procedimentos de negociação e parcelamento de dívidas no portal Regularize, o que pode facilitar a recuperação de bilhões de reais devidos a milhões de trabalhadores.

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Para o trabalhador, essa alteração no sistema de cobrança reforça a importância de acompanhar de perto os depósitos mensais. Muitas vezes, a pessoa só descobre que a empresa não estava fazendo os pagamentos quando é demitida ou tenta usar o saldo para financiar um imóvel. A verificação regular é a melhor forma de garantir esse direito.

Como verificar se seu FGTS está em dia

A maneira mais simples e rápida de consultar o extrato do FGTS é pelo aplicativo oficial, disponível para celulares Android e iOS. O acesso é feito com o CPF e uma senha cadastrada na plataforma da Caixa Econômica Federal. Dentro do app, o trabalhador consegue visualizar todos os depósitos feitos em seu nome.

Siga os passos para a consulta:

baixe o aplicativo "FGTS" na loja do seu celular;

faça o cadastro, informando dados como CPF, nome completo e data de nascimento;

crie uma senha de acesso e confirme o e-mail;

na tela inicial, toque em "meu FGTS" para ver o extrato completo de cada contrato de trabalho;

verifique se os depósitos mensais, correspondentes a 8% do seu salário, estão sendo realizados.

Também é possível receber atualizações por SMS, cadastrando o número de celular no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa. O site do banco também oferece a opção de consulta ao extrato detalhado.

O que fazer se os depósitos estiverem atrasados

Se você notar que a empresa não está depositando o FGTS corretamente, o primeiro passo é procurar o setor de Recursos Humanos (RH) para entender o que aconteceu. Pode ter sido um erro pontual que a própria companhia pode resolver internamente.

Caso a situação não seja regularizada, o trabalhador deve formalizar uma denúncia. Isso pode ser feito em uma unidade regional do Ministério do Trabalho, no sindicato da sua categoria ou de forma online pelo portal de denúncias do governo federal. É importante ter em mãos documentos como carteira de trabalho e o extrato que comprova a ausência dos depósitos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.