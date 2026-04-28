'Better Call Saul' é melhor que 'Breaking Bad'? A polêmica dos fãs

Uma pergunta ainda domina as discussões de fãs e da crítica especializada: o spin-off “Better Call Saul” conseguiu superar sua série de origem, a aclamada “Breaking Bad”? O debate ganhou força desde o final da história do advogado Jimmy McGill, concluída em agosto de 2022, consolidando a produção como uma obra-prima por mérito próprio e dividindo a opinião do público.

“Breaking Bad”, que foi ao ar de 2008 a 2013, redefiniu a televisão com a saga de Walter White, um professor de química que se transforma em um poderoso traficante. A série é lembrada por seu ritmo acelerado, reviravoltas chocantes e uma tensão constante que prende o espectador a cada episódio. Seu impacto cultural é inegável, e a jornada de seu protagonista se tornou um marco na história das séries.

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Por outro lado, “Better Call Saul” trilhou um caminho diferente. Lançada em 2015, a série apostou em um ritmo mais lento e deliberado, focando no desenvolvimento profundo de seus personagens. A trama explora a trágica e gradual transformação do bem-intencionado advogado Jimmy McGill no infame Saul Goodman. É um estudo de personagem complexo, que valoriza os detalhes e a sutileza da narrativa.

Pontos fortes de cada série

A discussão sobre qual produção é superior geralmente passa por uma análise de seus elementos centrais. Embora ambas compartilhem o mesmo universo e a excelência técnica, suas abordagens narrativas são distintas, atraindo diferentes perfis de público.

Ritmo e Tensão: “Breaking Bad” é pura adrenalina, com uma trama explosiva e consequências imediatas. Já “Better Call Saul” constrói sua tensão de forma gradual, focando no suspense psicológico e nos dilemas morais de seus personagens.

Desenvolvimento de Personagens: enquanto a série original se concentra na impressionante queda de Walter White, o spin-off expande o desenvolvimento para vários personagens, como Kim Wexler e Mike Ehrmantraut, com arcos narrativos igualmente complexos e comoventes.

Roteiro e Cinematografia: ambas são aclamadas por sua qualidade técnica. No entanto, “Better Call Saul” é frequentemente elogiada por seu roteiro ainda mais meticuloso e uma direção de arte que transforma cenas cotidianas em verdadeiras obras visuais.

Impacto Cultural: neste ponto, “Breaking Bad” ainda leva uma clara vantagem. A série se tornou um fenômeno global que influenciou inúmeras outras produções. O legado de “Better Call Saul” é mais discreto, porém profundo entre aqueles que apreciam um drama mais introspectivo.

No final, a escolha entre a adrenalina de Walter White e a tragédia de Jimmy McGill revela mais sobre o gosto do espectador do que sobre uma suposta superioridade de uma obra sobre a outra. O fato de o debate ainda existir em pelo 2026 já é a maior prova da qualidade de ambas as produções.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.