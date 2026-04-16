Inspiração em Budapeste: como ter uma decoração com charme clássico europeu em casa

A arquitetura imperial e os cafés grandiosos de Budapeste, a capital da Hungria, serve de inspiração para quem busca uma decoração que une o clássico e o elegante. Embora não exista um “estilo Budapeste” formalmente documentado, a estética da cidade, conhecida como a “Paris do Leste Europeu”, oferece um rico repertório para criar ambientes sofisticados. Trazer um pouco desse charme para dentro de casa é mais simples do que parece e não exige uma reforma completa.

A inspiração se baseia em uma atmosfera de sofisticação atemporal, marcada por detalhes que remetem à opulência do antigo Império Austro-Húngaro, especialmente do período da Belle Époque. O segredo é equilibrar peças imponentes com uma base neutra, criando um espaço acolhedor e visualmente rico, como se vê em locais icônicos da cidade, como o Café New York ou o Palácio Gresham.

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Cores e materiais que definem o estilo

A paleta de cores é um dos pilares dessa decoração. Tons sóbrios e profundos, como bordô, verde-esmeralda e azul-marinho, são combinados com bases neutras de bege, creme e cinza-claro. Para quebrar a seriedade, detalhes em dourado ou bronze são aplicados em molduras, luminárias e objetos decorativos.

Nos materiais, a preferência é por texturas nobres. Veludo em sofás e poltronas, madeiras escuras e robustas em móveis, e o uso sutil de mármore em mesas de centro ou aparadores ajudam a compor o cenário. Para um toque autêntico, considere detalhes em cerâmica Zsolnay, famosa por seus esmaltes iridescentes. O objetivo é criar camadas de texturas que convidam ao toque.

Móveis e iluminação com personalidade

Os móveis são protagonistas. Peças com design clássico, pés torneados e detalhes entalhados são as mais indicadas. Um sofá Chesterfield, uma poltrona de leitura com estofado capitonê ou uma estante de madeira maciça podem se tornar o ponto focal de uma sala.

A iluminação também desempenha um papel central. Lustres de cristal ou metal com design clássico são quase obrigatórios para recriar a atmosfera dos salões de Budapeste. Luminárias de mesa com cúpulas de tecido e arandelas nas paredes complementam a luz principal e adicionam um toque de aconchego.

Detalhes que completam a decoração

Para finalizar, a atenção aos detalhes é fundamental. Confira algumas dicas práticas para incorporar o estilo:

Espelhos grandes: use peças com molduras ornamentadas, douradas ou de madeira escura, para ampliar o espaço e refletir a luz.

Tapetes orientais: um tapete com padrões clássicos e cores ricas ajuda a delimitar o ambiente e traz conforto.

Cortinas longas e pesadas: tecidos como veludo ou linho grosso, que vão do teto ao chão, conferem um ar de imponência e elegância.

Arte nas paredes: quadros com pinturas de paisagens, retratos ou cenas clássicas, emoldurados com requinte, vestem as paredes e contam uma história.

Detalhes em vidro: Pequenos objetos decorativos ou um detalhe em uma porta com vitral, inspirado na arte de Miksa Róth, podem adicionar um ponto de cor e sofisticação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.