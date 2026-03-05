Budapeste, a 'Pérola do Danúbio': um roteiro pela capital da Hungria

Budapeste, a capital da Hungria, se revela como um destino que equilibra perfeitamente o charme histórico com uma energia vibrante. Dividida pelo rio Danúbio, a cidade oferece de um lado a grandiosidade de Buda e do outro a agitação de Peste, criando uma experiência rica e acessível para qualquer viajante que busca cultura, gastronomia e paisagens memoráveis na Europa Central.

Explorar a cidade é como folhear um livro de história ao ar livre. As duas margens do rio, conectadas por pontes icônicas, guardam tesouros arquitetônicos e atrações que agradam a todos os perfis. A Ponte das Correntes, por exemplo, foi a primeira estrutura permanente a unir Buda e Peste, em 1849, tornando-se um marco da cidade. O custo de vida amigável, em comparação com outras capitais europeias, é um atrativo adicional.

Atrações que contam histórias

Um dos cartões-postais da cidade é o imponente Parlamento Húngaro. Localizado às margens do Danúbio, no lado Peste, sua arquitetura neogótica impressiona tanto de dia quanto à noite, quando suas luzes se acendem e refletem na água, criando um cenário cinematográfico. Visitas guiadas permitem conhecer seu interior suntuoso.

Do outro lado do rio, o Castelo de Buda domina o horizonte. O complexo abriga o Palácio Real, a Galeria Nacional Húngara e a Biblioteca Nacional Széchenyi. Próximo dali, o Bastião dos Pescadores e a Igreja de Matias oferecem vistas panorâmicas espetaculares de toda a cidade, especialmente ao pôr do sol.

Uma experiência única em Budapeste é relaxar em um de seus famosos banhos termais. Com uma tradição de mais de 100 anos, as Termas de Széchenyi são as mais conhecidas, com suas piscinas externas e arquitetura suntuosa que funcionam durante todo o ano. É um costume local que vale a pena ser vivido.

Sabores e vida noturna

A gastronomia local é um capítulo à parte. Pratos robustos como o goulash, um guisado tradicional húngaro de carne com páprica, são indispensáveis. Para uma refeição rápida, o lángos, uma massa frita coberta com queijo e creme azedo, é uma iguaria popular encontrada facilmente no Grande Mercado Central.

Ao anoitecer, a dica é explorar os "ruin bars" (bares em ruínas). Instalados em prédios abandonados do Bairro Judeu e decorados de forma excêntrica e artística, esses estabelecimentos se tornaram um símbolo da vida noturna contemporânea de Budapeste, oferecendo uma atmosfera descontraída e única.

Para se locomover, o transporte público é eficiente, com uma rede de bondes, metrô e ônibus que conecta todos os principais pontos turísticos. A moeda local é o florim húngaro (HUF), e embora muitos lugares aceitem euro, a conversão geralmente é mais vantajosa ao usar a moeda do país.

