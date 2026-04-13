Concursos públicos federais: o que esperar para o restante de 2026

Com o avanço de 2026, muitos concurseiros se perguntam sobre as grandes oportunidades federais previstas para o restante do ano. Embora a expectativa por novos editais seja alta, é crucial acompanhar as movimentações oficiais de cada órgão, já que muitos certames ainda aguardam autorização.

Diferentes órgãos federais possuem solicitações em andamento ou estudos para a abertura de novas vagas, mas o cenário exige cautela. Salários atrativos e a busca por estabilidade mantêm a procura aquecida, porém, o cronograma para os próximos meses permanece incerto para diversas seleções.

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A seguir, apresentamos um panorama do que se pode esperar para alguns dos concursos federais mais comentados, com base nas informações disponíveis em abril de 2026.

Concurso Nacional Unificado (CNU)

Apesar da grande expectativa, uma nova edição do CNU não está prevista para 2026. A legislação eleitoral impede a realização de certames federais que permitam nomeações em período vedado. As nomeações da segunda edição do concurso, realizada em 2025, estão ocorrendo ao longo de 2026, e um novo edital só deve ser discutido a partir de 2027.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

O INSS continua sendo um dos concursos mais aguardados devido à necessidade de reforçar seu quadro de servidores. Existe uma solicitação para a abertura de mais de 8 mil vagas para técnicos e analistas. No entanto, até abril de 2026, o concurso ainda não foi oficialmente autorizado pelo governo, e não há um cronograma definido para a publicação do edital.

Receita Federal

A Receita Federal também tem uma solicitação em andamento para a realização de um novo concurso para os cargos de auditor-fiscal e analista-tributário. Apesar da alta demanda por novos profissionais e dos salários atrativos, a autorização formal para o certame ainda está pendente, e não há previsão de quando o edital poderá ser lançado.

Polícia Federal (PF)

Concursos para a Polícia Federal, tanto para a área policial (agente, escrivão) quanto para a administrativa, sempre geram grande interesse. O órgão costuma realizar pedidos de novos editais para suprir a carência de pessoal, mas, para 2026, ainda não há uma confirmação oficial ou um cronograma estabelecido para novas seleções.

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Unificado

O concurso unificado para a Justiça Eleitoral (TSE e TREs) é outra seleção de grande porte que atrai muitos candidatos para os cargos de técnico e analista judiciário. Embora um novo edital unificado seja esperado para os próximos anos, não há, até o momento, uma previsão concreta para a sua realização ainda em 2026.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.