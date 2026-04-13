Casamento comunitário: como se inscrever e realizar o sonho de casar

Os “Casamentos Comunitários” são iniciativas que se repetem em diversas cidades do país, representando uma oportunidade para muitos brasileiros de baixa renda que desejam oficializar o matrimônio de forma acessível e digna.

O casamento comunitário é uma cerimônia coletiva, organizada por órgãos públicos ou entidades parceiras, que garante a gratuidade de taxas cartorárias e, muitas vezes, da própria festa. O objetivo é facilitar o acesso ao casamento civil para casais que não têm condições de arcar com os custos do processo.

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Quem pode participar?

Geralmente, os programas são voltados para casais de baixa renda, com um limite de rendimento familiar que varia conforme o município ou estado. A comprovação dessa condição é um dos principais requisitos.

É comum que os projetos exijam que ao menos um dos noivos resida na cidade onde a cerimônia será realizada. Além disso, ambos devem ser legalmente desimpedidos para casar, ou seja, solteiros, divorciados ou viúvos.

Quais documentos são necessários?

A documentação é uma etapa crucial e costuma seguir um padrão, embora possa haver pequenas variações. Os interessados devem ficar atentos aos editais para não perderem os prazos. A lista básica inclui:

RG e CPF de ambos os noivos;

Comprovante de residência atualizado;

Certidão de nascimento original e atualizada dos solteiros;

Para divorciados, certidão de casamento com averbação do divórcio;

Para viúvos, certidão de casamento e certidão de óbito do cônjuge falecido.

Como encontrar projetos de casamento comunitário?

Para quem deseja participar, o primeiro passo é procurar os órgãos responsáveis na sua região. Os Tribunais de Justiça de cada estado, como o de Minas Gerais, são os principais organizadores. As prefeituras, por meio das Secretarias de Assistência Social ou de Direitos Humanos, também promovem suas próprias edições.

A recomendação é consultar os sites oficiais e as redes sociais dessas instituições, pois é lá que os editais com datas, regras e documentos são divulgados. Acompanhar os canais oficiais desses órgãos é a forma mais segura de não perder os prazos de inscrição.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.