Como se preparar para um concurso da Marinha? Veja dicas de estudo

Ingressar na Marinha do Brasil é o objetivo de milhares de brasileiros, mas a alta concorrência exige uma preparação estratégica e disciplinada. Com editais publicados ao longo do ano para diferentes níveis de escolaridade, o segredo para a aprovação está em um cronograma de estudos bem definido e foco nas disciplinas com maior peso. A jornada é desafiadora, mas com organização, a vaga se torna um alvo alcançável.

O primeiro passo é ler o edital do concurso desejado do início ao fim. Esse documento é o guia oficial e contém todas as regras do jogo: o conteúdo programático, as datas das provas, os requisitos físicos e os critérios de eliminação. Ignorar essa etapa é um erro comum que pode custar a candidatura. Com o edital em mãos, é hora de montar um cronograma de estudos realista, que equilibre as horas de dedicação com momentos de descanso.

Leia Mais

Como montar um plano de estudos eficaz

Para organizar a rotina, distribua as matérias ao longo da semana. Dê prioridade àquelas com as quais você tem mais dificuldade ou que possuem maior peso na nota final. Uma boa tática é alternar entre disciplinas de exatas e humanas para manter o cérebro engajado e evitar o cansaço mental. O ideal é criar um ciclo de revisão, reservando um dia da semana para rever o conteúdo estudado.

A escolha do material de apoio também é fundamental. Além de apostilas e livros direcionados, a resolução de provas anteriores é uma ferramenta poderosa. Essa prática ajuda a entender o estilo da banca examinadora, identificar os temas mais recorrentes e aprender a gerenciar o tempo de resposta durante o exame. Muitos candidatos aprovados relatam que os simulados foram decisivos para o bom desempenho.

Quais matérias merecem mais atenção?

Embora o conteúdo varie conforme o cargo, algumas disciplinas são figurinhas carimbadas na maioria dos concursos da Marinha. A lista geralmente inclui:

Língua portuguesa: interpretação de texto, gramática e redação são pontos centrais. Uma boa escrita pode ser o diferencial para a classificação.

Matemática: tópicos como álgebra, geometria e trigonometria costumam ter grande peso, principalmente para cargos de nível médio e técnico.

História e geografia do Brasil: conhecimento sobre a formação do país e seus aspectos geográficos é frequentemente exigido.

Física e inglês: são comuns em processos seletivos para escolas de formação de oficiais, como a Escola Naval e o Colégio Naval.

Preparação física não pode ser ignorada

A aprovação na prova escrita é apenas uma das etapas. O Teste de Aptidão Física (TAF) tem caráter eliminatório e exige um bom condicionamento. As avaliações incluem provas de natação e corrida, sendo fundamental consultar o edital específico do seu concurso para verificar as exigências detalhadas. Portanto, a preparação física deve começar junto com os estudos teóricos. Conciliar treinos regulares com a rotina de estudos evita surpresas desagradáveis e garante que o candidato esteja pronto para todas as fases do processo seletivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.