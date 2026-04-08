5 países baratos e seguros para curtir a aposentadoria no exterior

As discussões sobre as mudanças na aposentadoria no Brasil têm feito muitos planejarem um futuro fora do país. Para quem busca qualidade de vida com um orçamento controlado, a boa notícia é que vários destinos combinam baixo custo, segurança e vistos especiais para aposentados, tornando o projeto de morar no exterior uma meta concreta e acessível.

Explorar essas opções pode abrir um novo leque de possibilidades para viver uma aposentadoria tranquila e com mais poder de compra. A seguir, conheça cinco países que se destacam por suas vantagens para quem já parou de trabalhar ou está perto de alcançar essa fase da vida.

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Portugal

A familiaridade com o idioma é apenas o primeiro atrativo. Portugal oferece um custo de vida mais baixo em comparação com outros países da Europa Ocidental, especialmente fora de grandes centros como Lisboa. O país destaca-se pela segurança, sendo classificado como o 7º mais pacífico do mundo pelo Índice Global da Paz de 2023. O sistema de saúde público é acessível e de boa qualidade. Além disso, o visto D7 é destinado a aposentados e titulares de rendimentos, exigindo a comprovação de uma renda passiva mensal de, no mínimo, o valor do salário mínimo português (cerca de €920 em 2026), tornando a residência legal um processo claro para quem cumpre os requisitos.

Panamá

Este país da América Central é famoso por seu programa de visto "Pensionado", que oferece residência permanente. Para ser elegível, é preciso comprovar uma pensão vitalícia de pelo menos US$ 1.000 mensais. O grande atrativo são os descontos garantidos por lei, que incluem até 50% em entretenimento, 25% em passagens aéreas e contas de serviços públicos, e 15% em despesas hospitalares. A economia dolarizada traz estabilidade, e a capital, Cidade do Panamá, possui infraestrutura moderna. O clima tropical e as belas praias completam o pacote para um estilo de vida mais relaxado.

México

Com uma cultura vibrante e custo de vida baixo, o México atrai aposentados do mundo todo. É possível viver confortavelmente com um orçamento modesto, principalmente em cidades menores. A culinária rica e a diversidade geográfica são grandes diferenciais. Para obter o visto de residente temporário, o processo exige comprovação de estabilidade financeira, como uma renda mensal superior a cerca de US$ 4.400 ou um saldo em investimentos de aproximadamente US$ 72.000 (valores que podem variar anualmente e de acordo com o consulado).

Costa Rica

Conhecida pela estabilidade política e natureza exuberante, a Costa Rica é um paraíso para quem valoriza o bem-estar. O lema "Pura Vida" reflete o estilo de vida local. O país é reconhecido por ter um dos melhores sistemas de saúde da América Latina. Seu programa de visto "Pensionado" concede residência a quem comprovar uma renda mensal vitalícia de, no mínimo, US$ 1.000. Embora o custo de vida seja um pouco mais alto que o de outros países da região, a segurança e a qualidade dos serviços compensam o investimento.

Malásia

Para quem busca uma experiência no Sudeste Asiático, a Malásia combina um custo de vida baixo, infraestrutura moderna e uma cultura rica. O inglês é amplamente falado, facilitando a adaptação. No entanto, é crucial notar que o programa de visto de longa duração, "Malaysia My Second Home" (MM2H), passou por mudanças significativas e se tornou mais restritivo. Os novos requisitos incluem uma renda offshore de cerca de US$ 10.000 mensais e um depósito fixo substancial. Embora o país continue atraente, o acesso via MM2H tornou-se mais desafiador para a maioria dos aposentados. O sistema de saúde privado permanece como um ponto forte, com alta qualidade e preços competitivos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.