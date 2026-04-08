5 países baratos e seguros para curtir a aposentadoria no exterior
Já pensou em se aposentar em outro país? Conheça destinos como Portugal e Panamá, que oferecem baixo custo de vida, segurança e vistos especiais para aposentados
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As discussões sobre as mudanças na aposentadoria no Brasil têm feito muitos planejarem um futuro fora do país. Para quem busca qualidade de vida com um orçamento controlado, a boa notícia é que vários destinos combinam baixo custo, segurança e vistos especiais para aposentados, tornando o projeto de morar no exterior uma meta concreta e acessível.
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Explorar essas opções pode abrir um novo leque de possibilidades para viver uma aposentadoria tranquila e com mais poder de compra. A seguir, conheça cinco países que se destacam por suas vantagens para quem já parou de trabalhar ou está perto de alcançar essa fase da vida.
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Portugal
A familiaridade com o idioma é apenas o primeiro atrativo. Portugal oferece um custo de vida mais baixo em comparação com outros países da Europa Ocidental, especialmente fora de grandes centros como Lisboa. O país destaca-se pela segurança, sendo classificado como o 7º mais pacífico do mundo pelo Índice Global da Paz de 2023. O sistema de saúde público é acessível e de boa qualidade. Além disso, o visto D7 é destinado a aposentados e titulares de rendimentos, exigindo a comprovação de uma renda passiva mensal de, no mínimo, o valor do salário mínimo português (cerca de €920 em 2026), tornando a residência legal um processo claro para quem cumpre os requisitos.
Panamá
Este país da América Central é famoso por seu programa de visto "Pensionado", que oferece residência permanente. Para ser elegível, é preciso comprovar uma pensão vitalícia de pelo menos US$ 1.000 mensais. O grande atrativo são os descontos garantidos por lei, que incluem até 50% em entretenimento, 25% em passagens aéreas e contas de serviços públicos, e 15% em despesas hospitalares. A economia dolarizada traz estabilidade, e a capital, Cidade do Panamá, possui infraestrutura moderna. O clima tropical e as belas praias completam o pacote para um estilo de vida mais relaxado.
México
Com uma cultura vibrante e custo de vida baixo, o México atrai aposentados do mundo todo. É possível viver confortavelmente com um orçamento modesto, principalmente em cidades menores. A culinária rica e a diversidade geográfica são grandes diferenciais. Para obter o visto de residente temporário, o processo exige comprovação de estabilidade financeira, como uma renda mensal superior a cerca de US$ 4.400 ou um saldo em investimentos de aproximadamente US$ 72.000 (valores que podem variar anualmente e de acordo com o consulado).
Costa Rica
Conhecida pela estabilidade política e natureza exuberante, a Costa Rica é um paraíso para quem valoriza o bem-estar. O lema "Pura Vida" reflete o estilo de vida local. O país é reconhecido por ter um dos melhores sistemas de saúde da América Latina. Seu programa de visto "Pensionado" concede residência a quem comprovar uma renda mensal vitalícia de, no mínimo, US$ 1.000. Embora o custo de vida seja um pouco mais alto que o de outros países da região, a segurança e a qualidade dos serviços compensam o investimento.
Malásia
Para quem busca uma experiência no Sudeste Asiático, a Malásia combina um custo de vida baixo, infraestrutura moderna e uma cultura rica. O inglês é amplamente falado, facilitando a adaptação. No entanto, é crucial notar que o programa de visto de longa duração, "Malaysia My Second Home" (MM2H), passou por mudanças significativas e se tornou mais restritivo. Os novos requisitos incluem uma renda offshore de cerca de US$ 10.000 mensais e um depósito fixo substancial. Embora o país continue atraente, o acesso via MM2H tornou-se mais desafiador para a maioria dos aposentados. O sistema de saúde privado permanece como um ponto forte, com alta qualidade e preços competitivos.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.