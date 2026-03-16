5 problemas de visão comuns na terceira idade e como prevenir

A perda de visão na terceira idade é uma preocupação real, mas nem sempre significa o fim da independência. Embora a cirurgia de catarata seja cada vez mais comum e conhecida, outras condições silenciosas podem comprometer a saúde ocular de forma significativa. Estar atento aos primeiros sinais é fundamental para um tratamento eficaz.

O envelhecimento natural do corpo afeta também os olhos, tornando exames de rotina indispensáveis. Para a terceira idade, a recomendação é realizar consultas anuais ao oftalmologista, já que muitas doenças oculares progridem sem sintomas claros no início. Esse acompanhamento preventivo é essencial para garantir um diagnóstico precoce e preservar a qualidade de vida.

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Catarata

A catarata ocorre quando o cristalino, a lente natural do olho, se torna opaco. O principal sintoma é a visão embaçada ou nublada, como se a pessoa olhasse através de uma janela suja. A sensibilidade à luz e a dificuldade para enxergar à noite também são comuns. A prevenção envolve proteger os olhos dos raios UV com óculos de sol e manter uma dieta saudável. O tratamento definitivo é cirúrgico.

Glaucoma

Considerado uma doença silenciosa, o glaucoma danifica o nervo óptico geralmente devido ao aumento da pressão dentro do olho. Nas fases iniciais, não apresenta sintomas, mas, com o avanço, causa a perda da visão periférica. Como os danos são irreversíveis, as consultas anuais ao oftalmologista são a única forma de prevenção e detecção precoce.

Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI)

A DMRI afeta a mácula, área central da retina responsável pela visão de detalhes. O principal sinal de alerta é a percepção de linhas retas como se estivessem tortas ou onduladas, além de uma mancha escura no centro do campo visual. Fatores de risco incluem tabagismo e histórico familiar. Uma dieta rica em folhas verdes e antioxidantes pode ajudar a retardar sua progressão.

Retinopatia diabética

É uma complicação do diabetes que afeta os vasos sanguíneos da retina. Sem o controle adequado da glicemia, esses vasos podem vazar fluido ou sangue, comprometendo a visão. Os sintomas incluem visão borrada e aparecimento de manchas flutuantes. A prevenção está diretamente ligada ao controle rigoroso dos níveis de açúcar no sangue, pressão arterial e colesterol.

Presbiopia

Conhecida popularmente como "vista cansada", a presbiopia é a dificuldade de focar em objetos próximos. Trata-se de um processo natural do envelhecimento que afeta a todos, geralmente a partir dos 40 anos. O sintoma clássico é a necessidade de afastar o livro ou o celular para conseguir ler. A condição é corrigida de forma simples com o uso de óculos ou lentes de contato.

Manter uma rotina de cuidados e realizar consultas oftalmológicas regulares são as melhores formas de proteger sua visão. Ao notar qualquer alteração, procure um especialista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.