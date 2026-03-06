Assine
Festivais gastronômicos em Minas Gerais: um guia com os principais eventos do estado

De Tiradentes ao Comida di Buteco, o estado celebra seus sabores em dezenas de festas; confira um roteiro com os principais eventos para se programar

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
06/03/2026 11:16

Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, um dos principais eventos gastronômicos em Minas Gerais, que reúne chefs renomados e público para celebrar a culinária local. crédito: Reprodução/ Fartura

Minas Gerais é um destino certo para os amantes da boa gastronomia, com um calendário de festivais que movimenta o estado o ano todo. Para quem gosta de planejar viagens e experiências culinárias, o estado oferece dezenas de eventos que celebram desde o queijo até o café, reunindo o melhor da produção local com música e cultura.

As festas se espalham por diversas regiões mineiras, transformando cidades históricas e pequenos municípios em grandes palcos da cozinha regional. Esses eventos são uma oportunidade única para provar iguarias direto da fonte e conhecer as tradições por trás de cada receita.

Principais festivais gastronômicos de Minas Gerais

Para quem deseja se programar, a agenda de eventos atende a todos os gostos. Confira alguns dos principais festivais que acontecem anualmente no estado:

Comida di Buteco: um dos concursos mais queridos do país, costuma acontecer entre abril e maio em Belo Horizonte e outras cidades. A competição elege os melhores petiscos de botecos, movimentando a cena gastronômica local com criatividade e sabor.

Festa do Queijo Canastra: tradicionalmente em maio, São Roque de Minas se torna a capital de um dos produtos mais icônicos do estado. O evento celebra o queijo com denominação de origem, reunindo produtores, degustações e atrações culturais na Serra da Canastra.

Festival do Doce de Leite: realizado geralmente em julho, na cidade de Viçosa, o festival atrai amantes de sobremesas de todo o Brasil. Além de provar diferentes versões do doce, os visitantes podem participar de concursos e oficinas.

Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes: considerado um dos mais importantes do país, o evento ocorre anualmente em agosto e reúne chefs renomados, restaurantes e produtores em uma das cidades históricas mais charmosas de Minas. A programação inclui jantares, aulas e degustações.

Festival do Café: em setembro, o Sul de Minas, maior região produtora de café do Brasil, promove celebrações dedicadas ao grão. Cidades como Varginha e Três Pontas costumam ter eventos com degustação de cafés especiais, workshops e visitas a fazendas.

Dicas para aproveitar os eventos

Para garantir uma boa experiência, o ideal é se organizar com antecedência. Muitos desses festivais acontecem em cidades pequenas, onde a rede hoteleira pode lotar rapidamente. Veja algumas sugestões:

  • Planejamento é fundamental: confirme as datas exatas nos sites oficiais dos eventos e reserve sua hospedagem o quanto antes.

  • Verifique o transporte: avalie a melhor forma de chegar ao destino, seja de carro ou ônibus, e confira as condições das estradas.

  • Explore o destino: aproveite a viagem para conhecer as belezas naturais, o artesanato e a história das cidades anfitriãs.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay