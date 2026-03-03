O sabor de Bariloche: 7 delícias que você precisa provar além do chocolate

Quando se pensa em Bariloche, a imagem de vitrines repletas de chocolate surge quase instantaneamente. No entanto, limitar a experiência gastronômica da cidade argentina a essa delícia seria um erro. A culinária local, influenciada pelo clima frio da Patagônia e pela herança europeia, oferece sabores robustos e ingredientes únicos que merecem ser explorados.

A cozinha da região se baseia em produtos frescos, aproveitando o que os lagos, rios e montanhas oferecem de melhor. Carnes de caça, peixes de água doce e uma variedade impressionante de frutos silvestres são a base para pratos que aquecem o corpo e a alma. Para quem planeja uma viagem, ir além do óbvio é a chave para uma imersão cultural completa.

Sete sabores imperdíveis em Bariloche

Cordeiro Patagônico: É o prato mais emblemático e uma experiência obrigatória. Assado lentamente no fogo de chão, em uma técnica conhecida como "al asador", o cordeiro fica com a pele crocante e a carne tão macia que se desfaz no garfo. O sabor é marcante e inesquecível.

Truta: Pescada diretamente dos lagos cristalinos da região, como o Nahuel Huapi, a truta é um prato leve e muito saboroso. É comum encontrá-la servida grelhada com manteiga de amêndoas, ao molho de limão ou na versão defumada, ideal para petiscos.

Ciervo (Cervo): A carne de caça é um pilar da gastronomia local. O cervo, de sabor intenso e textura macia, aparece em medalhões acompanhados por molhos agridoces, geralmente feitos com frutos silvestres, ou como ingrediente principal de ensopados e empanadas.

Tábua de defumados: Perfeita para um lanche ou como entrada, a "picada" de defumados é uma tradição. As tábuas reúnem uma seleção de queijos artesanais, salames de javali, cervo, presunto cru e truta defumada, geralmente acompanhados de pães caseiros e pastas.

Goulash com Spätzle: A influência da imigração húngara se reflete neste prato reconfortante. Trata-se de um ensopado de carne bem temperado, servido com spätzle, uma massa pequena e macia. É a escolha ideal para aquecer nos dias mais frios da Patagônia.

Frutos Silvestres: A região é abundante em frutas como rosa mosqueta, framboesa, cassis e calafate. Elas estão por toda parte: em geleias, sorvetes, licores e, principalmente, em molhos que acompanham tanto sobremesas quanto pratos de carne, criando um contraste de sabores único.

Fondue: O clima de montanha faz de Bariloche o lugar perfeito para um fondue. As versões de queijo e de carne são as mais populares para o jantar, servindo como uma refeição interativa e aconchegante. Para a sobremesa, a de chocolate encerra a experiência.

