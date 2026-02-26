O clima afeta seu humor? A ciência explica a relação com nosso bem-estar

Você já percebeu como um dia de sol parece deixar tudo mais leve, enquanto o céu cinzento traz uma dose de melancolia? Essa sensação não é apenas uma impressão. A ciência confirma que as condições meteorológicas, como a luz solar, a chuva e a temperatura, influenciam diretamente nosso humor, energia e até a produtividade.

A relação entre o clima e o bem-estar está ligada principalmente a hormônios e neurotransmissores. A exposição à luz solar, por exemplo, aumenta a produção de serotonina no cérebro, um neurotransmissor popularmente conhecido como o “hormônio da felicidade”. Níveis mais altos de serotonina estão associados a sensações de calma, foco e bom humor.

Leia Mais

Além disso, o sol é essencial para a produção de vitamina D no corpo, cuja deficiência já foi relacionada em diversos estudos a um maior risco de sintomas depressivos. Por isso, dias claros e abertos tendem a nos deixar mais dispostos e otimistas, incentivando atividades ao ar livre que também contribuem para a saúde mental.

E o impacto dos dias cinzentos?

Em dias nublados e chuvosos, o cenário se inverte. A menor exposição à luz solar pode levar a uma queda nos níveis de serotonina, resultando em desânimo e apatia. Ao mesmo tempo, a escuridão estimula a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono, o que explica por que nos sentimos mais sonolentos e com menos energia nesses dias.

Em casos mais intensos, essa mudança pode caracterizar o Transtorno Afetivo Sazonal (TAS), uma forma de depressão que ocorre em um padrão sazonal, geralmente durante o outono e o inverno. As pessoas afetadas sentem uma tristeza profunda, cansaço e dificuldade de concentração.

Calor e frio extremos também afetam

As temperaturas extremas também têm seu papel, embora os efeitos possam variar entre as pessoas. O calor intenso e o ar abafado podem aumentar a irritabilidade, a impaciência e até a agressividade. O desconforto físico, a desidratação e as noites mal dormidas podem elevar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, deixando o corpo e a mente em estado de alerta constante.

Já o frio pode contribuir para um comportamento de recolhimento e isolamento social, o que por si só pode impactar negativamente o humor. A necessidade de o corpo gastar mais energia para se manter aquecido também pode resultar em uma sensação de cansaço e falta de motivação para realizar tarefas cotidianas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.