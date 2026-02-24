Serra Gaúcha no inverno: um roteiro de 3 dias por Gramado e Canela

A Serra Gaúcha se transforma no inverno, e um roteiro de três dias por Gramado e Canela é a pedida ideal para quem busca o charme das baixas temperaturas. Com arquitetura europeia, gastronomia farta e paisagens deslumbrantes, as duas cidades vizinhas oferecem uma experiência completa para curtir o frio em um dos destinos mais procurados do Brasil nesta época do ano.

Entre junho e agosto, os termômetros podem registrar temperaturas próximas de 0°C, criando o cenário perfeito. Planejar o que fazer em cada dia otimiza o tempo e garante que você aproveite os principais pontos turísticos sem correria. Prepare o casaco, pois o clima convida a caminhadas e a um bom vinho ao lado da lareira.

Dia 1: Explorando o centro de Gramado

Comece seu passeio pelo coração de Gramado. A Rua Coberta é o ponto de partida perfeito, um local charmoso que conecta a Avenida Borges de Medeiros ao Palácio dos Festivais, palco do famoso festival de cinema. Ali perto, a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, construída com pedras basálticas, impressiona pela sua beleza.

Caminhe pela Borges de Medeiros, a principal avenida da cidade, repleta de lojas de chocolate, malharias e restaurantes. Ao final do dia, a sugestão é se render a um clássico da região: uma sequência de fondue. Diversos restaurantes oferecem a iguaria, que combina perfeitamente com o clima frio.

Dia 2: As belezas naturais de Canela

Reserve o segundo dia para conhecer Canela, a cerca de sete quilômetros de distância. A principal atração é o Parque Estadual do Caracol, onde fica a famosa Cascata do Caracol, uma queda d’água com 131 metros. Para uma vista privilegiada, os Bondinhos Aéreos Parques da Serra oferecem um panorama inesquecível da cascata e da mata nativa.

No centro da cidade, a imponente Catedral de Pedra, com sua arquitetura em estilo gótico inglês, merece uma visita. À noite, a iluminação externa realça ainda mais sua estrutura. Para o jantar, experimente uma das tradicionais galeterias da cidade, que servem o melhor da culinária italiana local.

Dia 3: Despedida com chocolate e paisagens

Use a manhã do último dia para uma visita doce a uma das fábricas de chocolate artesanal, onde é possível conhecer o processo de fabricação e, claro, degustar. Em seguida, aproveite para passear pelo Lago Negro, um dos cartões-postais de Gramado. O local é ideal para uma caminhada tranquila ou um passeio de pedalinho em formato de cisne.

Antes de pegar a estrada de volta, faça uma parada no Mirante do Belvedere. O local oferece uma vista panorâmica do Vale do Quilombo, garantindo a foto perfeita para encerrar a viagem e guardar na memória as paisagens da Serra Gaúcha.

Dica de transporte

Para se locomover entre as cidades e os parques mais distantes, ter um carro à disposição oferece mais flexibilidade. No entanto, aplicativos de transporte e ônibus turísticos também são opções viáveis para quem prefere não dirigir.

