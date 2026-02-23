Imposto de Renda MEI 2026: quem precisa declarar e como fazer certo
A declaração do MEI como pessoa física gera muitas dúvidas; entenda as regras de isenção e como calcular seus rendimentos para não cair na malha fina.
compartilheSIGA
Muitos Microempreendedores Individuais (MEI) acreditam que o pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) encerra suas obrigações fiscais. No entanto, a Receita Federal exige que o MEI também declare o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) em 2026 caso se enquadre em uma das regras gerais, que valem para qualquer cidadão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A principal confusão ocorre porque o MEI possui duas naturezas: a de pessoa jurídica (PJ) e a de pessoa física (PF). A Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) é a obrigação da empresa, referente ao faturamento bruto do ano anterior. Já a declaração do IRPF é uma obrigação do cidadão, baseada em seus rendimentos pessoais.
Leia Mais
Imposto de Renda MEI: o que muda e como evitar erros em 2025
DASN-SIMEI: Entenda a Declaração Anual do Microempreendedor Individual
Portanto, ter um CNPJ MEI não torna a declaração de Imposto de Renda automática. A obrigatoriedade depende do valor do rendimento tributável que o empreendedor obteve com seu negócio, além de outras fontes de renda ou patrimônio. É preciso calcular esse valor para saber se o limite de isenção de R$ 33.888 anuais de rendimentos tributáveis foi ultrapassado.
Como calcular o rendimento tributável do MEI
O cálculo do lucro que deve ser declarado à Receita Federal não é complicado. A primeira etapa é subtrair as despesas comprovadas do faturamento bruto anual da empresa. O resultado é o chamado lucro evidenciado. Sobre esse lucro, aplica-se uma parcela de isenção, que varia conforme a atividade.
A Receita Federal presume que uma parte do lucro é isenta de imposto. O percentual de isenção é de:
8% da receita bruta para comércio, indústria e transporte de carga;
16% da receita bruta para transporte de passageiros;
32% da receita bruta para serviços em geral.
Por exemplo: um prestador de serviços com faturamento de R$ 80 mil e despesas de R$ 20 mil teve um lucro de R$ 60 mil. A parcela isenta é de 32% sobre o faturamento, ou seja, R$ 25.600. O rendimento tributável será a diferença entre o lucro e a isenção: R$ 60.000 - R$ 25.600 = R$ 34.400. Como esse valor supera o limite de R$ 33.888 de rendimentos tributáveis anuais, a declaração é obrigatória.
É este valor final, o rendimento tributável, que deve ser somado a outras fontes de renda, como salários ou aluguéis, e comparado com a tabela de isenção do IRPF 2026. Se o total ultrapassar o limite estabelecido pelo governo para aquele ano, a declaração se torna obrigatória.
Além do rendimento tributável, a declaração também é obrigatória para o MEI que, em 2025, se enquadrou em outros critérios, como: possuir bens e direitos acima de R$ 800.000,00; ter rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte superiores a R$ 200.000,00; obter receita bruta de atividade rural acima de R$ 169.440,00; ou realizar operações na bolsa de valores com vendas totais superiores a R$ 40.000,00.
É importante ressaltar que as regras oficiais para a declaração do IRPF 2026 serão divulgadas pela Receita Federal no início do ano. Os valores mencionados são baseados nos critérios do ano anterior e servem como referência para o planejamento do microempreendedor.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.