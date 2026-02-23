Desenquadramento do MEI: quando e como fazer a transição para ME

O crescimento de um negócio é uma excelente notícia, mas para o microempreendedor individual (MEI), ele pode sinalizar a hora de uma mudança importante: a transição para a categoria de Microempresa (ME). Esse processo, chamado de desenquadramento, torna-se obrigatório quando o faturamento anual bruto ultrapassa o teto de R$ 81 mil, e a comunicação à Receita Federal é essencial para manter o negócio regularizado.

A necessidade de migrar de categoria não surge apenas pelo aumento da receita. Existem outras situações que também exigem o desenquadramento do MEI, como a contratação de mais de um funcionário (o MEI pode ter apenas um empregado), a entrada de um sócio na empresa ou a abertura de uma filial. A mudança de atividade econômica para uma que não seja permitida no regime MEI também impõe a transição.

O momento de solicitar o desenquadramento depende do quanto o limite de faturamento foi excedido. Se a receita ultrapassou os R$ 81 mil, mas ficou abaixo de R$ 97.200 (20% acima do teto), o empreendedor deve comunicar o fato e passará a ser enquadrado como ME a partir de janeiro do ano seguinte. Nesse caso, é preciso recolher um Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) complementar sobre o valor excedido.

Já se o faturamento ultrapassar os R$ 97.200, a mudança é imediata e retroativa. O desenquadramento deve ser solicitado o quanto antes, e o negócio passará a recolher impostos como Microempresa desde o início do ano em que o limite foi superado. Isso exige atenção redobrada para o cálculo dos tributos retroativos.

Como solicitar o desenquadramento do MEI

O processo de mudança de categoria é feito de forma online e direta no portal do Simples Nacional. O empreendedor deve seguir alguns passos simples para formalizar a transição e garantir a conformidade com as novas regras tributárias.

Confira o passo a passo:

Acesse o Portal do Simples Nacional e busque pela opção “Comunicação de Desenquadramento do SIMEI”. Para prosseguir, será necessário um código de acesso ou um certificado digital. Informe o CNPJ da empresa, o CPF do responsável e o código de acesso. Selecione o motivo do desenquadramento e a data em que o fato ocorreu (por exemplo, a data em que o faturamento excedeu o limite). Revise as informações, confirme a solicitação e salve o comprovante gerado pelo sistema.

Após a conclusão do processo, o CNPJ permanece o mesmo, mas a empresa passa a ter novas obrigações fiscais. A principal delas é o cálculo de impostos com base no faturamento mensal, e não mais um valor fixo. Por isso, a contratação de um serviço de contabilidade se torna fundamental para garantir que todas as novas responsabilidades sejam cumpridas corretamente.

