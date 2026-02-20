5 aplicativos que ajudam o MEI a organizar as finanças do negócio

Manter a saúde financeira de um negócio, por menor que seja, é um desafio constante para o Microempreendedor Individual (MEI). A boa notícia é que a tecnologia pode ser sua principal aliada para não se perder entre o pagamento de boletos, o controle das vendas e as obrigações fiscais. Hoje, diversos aplicativos disponíveis para celular ajudam a automatizar tarefas e oferecem uma visão clara do seu dinheiro.

Essas ferramentas foram desenhadas para simplificar a rotina, permitindo que você foque no que realmente importa: o crescimento da sua empresa. Com poucos cliques, é possível emitir a guia DAS, controlar o fluxo de caixa e até emitir notas fiscais. Confira cinco opções que podem transformar a gestão do seu negócio.

1. Neon

O aplicativo MEI Fácil foi integrado à conta digital Neon e suas funcionalidades agora estão disponíveis na "Área MEI" do app principal. A ferramenta permite gerar e pagar o boleto DAS, fazer a Declaração Anual (DASN-SIMEI) e controlar o faturamento para não ultrapassar o limite da categoria. Também oferece a emissão de notas fiscais de serviço (NFS-e) em diversas cidades. Para acessar os recursos, é preciso ter uma conta no Neon e vincular o CNPJ.

2. Organizze

Embora não seja exclusivo para MEIs, o Organizze é uma excelente opção para quem busca um controle financeiro detalhado. O aplicativo ajuda a separar as finanças pessoais das empresariais, um passo fundamental para a organização. Nele, você pode registrar todas as entradas e saídas, categorizar despesas, criar metas e visualizar relatórios que mostram para onde seu dinheiro está indo.

3. Asaas

Para quem precisa de uma gestão de cobranças mais robusta, o Asaas se destaca. A plataforma facilita a emissão de boletos, links de pagamento e cobranças por cartão de crédito. É uma solução completa para automatizar o recebimento dos clientes, com notificações de vencimento e controle de inadimplência. O aplicativo também integra a emissão de notas fiscais de produto e serviço.

4. Qipu

Desenvolvido em parceria com o Sebrae, o Qipu é outra ferramenta pensada para as dores do MEI. Ele ajuda a monitorar o faturamento mensal e o limite anual, emite alertas sobre o vencimento do DAS e organiza as despesas e receitas. Um de seus diferenciais é a simplicidade na hora de registrar as informações, tornando a rotina financeira mais intuitiva e menos burocrática.

5. Conta Azul Mais

Esta é a versão de entrada do conhecido sistema de gestão Conta Azul, voltada para o MEI. O aplicativo centraliza o controle financeiro, de vendas e de estoque em um único lugar. Com ele, é possível emitir propostas comerciais, registrar vendas e controlar o que entra e sai do caixa. A ferramenta também se conecta com a conta bancária e com o contador, otimizando o tempo e reduzindo a chance de erros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.