Assine
overlay
Início Trends
Tecnologia

5 aplicativos que ajudam o MEI a organizar as finanças do negócio

A tecnologia pode ser sua aliada para controlar o fluxo de caixa, emitir notas e não se perder nas obrigações; conheça as melhores ferramentas

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
20/02/2026 16:31

compartilhe

SIGA
x
5 aplicativos que ajudam o MEI a organizar as finanças do negócio
Aplicativos de celular são ferramentas essenciais para o microempreendedor individual organizar as finanças e a gestão do negócio. crédito: AS Photography/ Pexels

Manter a saúde financeira de um negócio, por menor que seja, é um desafio constante para o Microempreendedor Individual (MEI). A boa notícia é que a tecnologia pode ser sua principal aliada para não se perder entre o pagamento de boletos, o controle das vendas e as obrigações fiscais. Hoje, diversos aplicativos disponíveis para celular ajudam a automatizar tarefas e oferecem uma visão clara do seu dinheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essas ferramentas foram desenhadas para simplificar a rotina, permitindo que você foque no que realmente importa: o crescimento da sua empresa. Com poucos cliques, é possível emitir a guia DAS, controlar o fluxo de caixa e até emitir notas fiscais. Confira cinco opções que podem transformar a gestão do seu negócio.

1. Neon
O aplicativo MEI Fácil foi integrado à conta digital Neon e suas funcionalidades agora estão disponíveis na "Área MEI" do app principal. A ferramenta permite gerar e pagar o boleto DAS, fazer a Declaração Anual (DASN-SIMEI) e controlar o faturamento para não ultrapassar o limite da categoria. Também oferece a emissão de notas fiscais de serviço (NFS-e) em diversas cidades. Para acessar os recursos, é preciso ter uma conta no Neon e vincular o CNPJ.

2. Organizze
Embora não seja exclusivo para MEIs, o Organizze é uma excelente opção para quem busca um controle financeiro detalhado. O aplicativo ajuda a separar as finanças pessoais das empresariais, um passo fundamental para a organização. Nele, você pode registrar todas as entradas e saídas, categorizar despesas, criar metas e visualizar relatórios que mostram para onde seu dinheiro está indo.

3. Asaas
Para quem precisa de uma gestão de cobranças mais robusta, o Asaas se destaca. A plataforma facilita a emissão de boletos, links de pagamento e cobranças por cartão de crédito. É uma solução completa para automatizar o recebimento dos clientes, com notificações de vencimento e controle de inadimplência. O aplicativo também integra a emissão de notas fiscais de produto e serviço.

4. Qipu
Desenvolvido em parceria com o Sebrae, o Qipu é outra ferramenta pensada para as dores do MEI. Ele ajuda a monitorar o faturamento mensal e o limite anual, emite alertas sobre o vencimento do DAS e organiza as despesas e receitas. Um de seus diferenciais é a simplicidade na hora de registrar as informações, tornando a rotina financeira mais intuitiva e menos burocrática.

5. Conta Azul Mais
Esta é a versão de entrada do conhecido sistema de gestão Conta Azul, voltada para o MEI. O aplicativo centraliza o controle financeiro, de vendas e de estoque em um único lugar. Com ele, é possível emitir propostas comerciais, registrar vendas e controlar o que entra e sai do caixa. A ferramenta também se conecta com a conta bancária e com o contador, otimizando o tempo e reduzindo a chance de erros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

empreendedorismo mei microempreendedor

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay