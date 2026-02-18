5 receitas com banana verde para inovar na cozinha do dia a dia
Esqueça a fruta madura: aprenda a fazer biomassa, moqueca vegana e até pão de queijo funcional usando a banana antes de amadurecer
compartilheSIGA
Longe de ser apenas uma fruta para se comer madura, a banana verde se transforma em um ingrediente versátil, com sabor neutro e textura firme, ideal para inovar na cozinha. Rica em amido resistente — um tipo de fibra que se converte em açúcar à medida que a fruta amadurece —, ela contribui para a saúde intestinal e prolonga a sensação de saciedade. Com preparos simples, a banana verde se adapta a receitas do dia a dia, desde acompanhamentos até o prato principal, explorando sua capacidade de absorver sabores e criar texturas únicas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Biomassa de banana verde
A biomassa é o preparo mais fundamental. Cozinhe as bananas verdes com casca na panela de pressão por cerca de 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo e, sem abrir a panela, deixe que o cozimento continue com a pressão residual por mais 8 minutos. Após amornar, retire a casca e bata a polpa no liquidificador com um pouco de água quente até formar um creme liso e espesso. Esse purê neutro pode ser usado para enriquecer sopas, molhos, vitaminas e massas de pães ou bolos, adicionando fibras sem alterar o sabor original.
Leia Mais
Moqueca vegana
Nesta versão, a banana verde substitui o peixe ou os frutos do mar. Corte as bananas em rodelas grossas e cozinhe-as diretamente no molho da moqueca, preparado com leite de coco, azeite de dendê, pimentões e tomates. A fruta absorve todo o tempero e ganha uma textura macia que lembra a do peixe, resultando em um prato principal robusto e cheio de sabor.
Pão de queijo funcional
Para quem busca uma alternativa ao pão de queijo tradicional, a biomassa de banana verde é a solução. Ela entra na massa junto com o polvilho, podendo substituir cerca de 30% do queijo e parte da gordura da receita. O resultado é um pão de queijo mais leve, com uma textura macia por dentro e crocante por fora, além de ser uma opção sem glúten e com mais fibras.
Carne louca vegana
Cozinhe as bananas verdes na pressão, com casca, até ficarem bem macias. Depois de cozidas, desfie a polpa com um garfo. O resultado é uma fibra que se assemelha muito à carne desfiada. Tempere com cebola, alho, molho de tomate e especiarias para criar um recheio saboroso para sanduíches, tortas e tacos.
Farofa crocante
Uma forma rápida e prática de incluir a banana verde na rotina é usá-la em farofas. Rale a banana crua na parte grossa do ralador e refogue com alho, cebola e azeite até dourar. Acrescente farinha de mandioca e seus temperos preferidos, mexendo até que a farofa fique seca e crocante. É um acompanhamento perfeito para feijoadas e assados.
Atenção: Por ser rica em fibras, é importante aumentar a ingestão de água ao consumir receitas com banana verde para garantir o bom funcionamento do intestino e evitar desconfortos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.