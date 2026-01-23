Assine
O clima mudou? Veja 7 receitas perfeitas para um dia chuvoso

De bolos quentinhos a caldos reconfortantes, preparamos uma lista de pratos fáceis e deliciosos para fazer quando o tempo vira e a chuva aparece

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
23/01/2026 10:29

Bolinho de chuva é um clássico que aquece os dias frios e chuvosos, perfeito para um lanche reconfortante. crédito: Freepik

A previsão do tempo indicou chuva para os próximos dias e, com a queda na temperatura, a vontade de comer algo quentinho e reconfortante aumenta. Se a ideia é aproveitar o momento para ir para a cozinha, mas sem enfrentar preparos complexos, existem diversas opções que combinam praticidade e muito sabor.

Separamos uma lista com pratos clássicos, que vão desde lanches rápidos até refeições completas. São receitas que trazem uma sensação de aconchego, perfeitas para saborear enquanto se ouve o barulho da chuva lá fora. A maioria leva ingredientes simples, que geralmente já temos em casa.

Receitas que aquecem a alma

1. Bolinho de chuva
É impossível pensar em um dia chuvoso sem que este clássico venha à mente. A receita é simples e rápida, resultando em uma massa fofinha por dentro e crocante por fora. Para finalizar, basta passar os bolinhos ainda quentes em uma mistura de açúcar e canela. A combinação com um café passado na hora é imbatível.

2. Caldo verde
Para quem prefere uma opção salgada e mais substanciosa, o caldo verde é uma escolha certeira. A base de batata com couve e pedaços de linguiça calabresa cria um prato cremoso e cheio de sabor, ideal para aquecer o corpo em dias mais frios. Sirva com um fio de azeite e pão para acompanhar.

3. Chocolate quente cremoso
Uma xícara fumegante de chocolate quente tem o poder de melhorar qualquer dia. A versão cremosa, feita com chocolate em barra ou em pó de boa qualidade e um toque de amido de milho para engrossar, transforma a bebida em uma verdadeira sobremesa. É um afago no paladar.

4. Bolo de fubá com goiabada
O aroma de bolo de fubá assando enquanto a chuva cai é uma das melhores sensações. A massa fofinha e úmida, combinada com pedaços de goiabada derretida, cria um contraste de sabores que remete à infância e à comida de vó. É perfeito para o lanche da tarde.

5. Sopa de mandioquinha
Leve, nutritiva e muito fácil de preparar, a sopa de mandioquinha é um abraço em forma de prato. Seu sabor adocicado e a textura aveludada agradam a todos os paladares. Pode ser servida apenas com cheiro-verde picado ou acompanhada de cubos de frango ou carne.

6. Pão de queijo caseiro
Fazer pão de queijo em casa garante um lanche quentinho, com a casca crocante e o interior macio e elástico. A receita tradicional com polvilho e queijo minas é simples e o resultado é muito superior às versões congeladas. Uma fornada recém-saída do forno perfuma a casa inteira.

7. Canjica doce
Típica das festas juninas, a canjica é uma excelente pedida para qualquer época de frio. O milho cozido lentamente no leite, com açúcar, coco e canela, resulta em um doce cremoso e reconfortante. Servida quente, é uma sobremesa que também funciona como um lanche reforçado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

chuva receitas

