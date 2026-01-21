Fontes naturais de magnésio: 7 alimentos para incluir na sua dieta

A discussão sobre a importância do magnésio para o corpo ganhou força, mas antes de recorrer a suplementos, saiba que a resposta para equilibrar os níveis desse mineral pode estar no seu prato. O magnésio é essencial para mais de 300 reações bioquímicas no organismo, influenciando desde a função muscular e nervosa até a regulação do sono e do humor.

Incorporar alimentos ricos no nutriente é uma forma segura e eficaz de garantir seus benefícios. Embora as quantidades de magnésio variem entre os alimentos, com sementes e oleaginosas sendo algumas das fontes mais concentradas, uma dieta diversificada geralmente supre as necessidades diárias. É importante lembrar que o consumo de suplementos deve ter orientação profissional; consulte um médico ou nutricionista antes de realizar mudanças significativas na dieta ou em caso de suspeita de deficiência. Abaixo, listamos sete fontes naturais de magnésio fáceis de encontrar e adicionar à sua rotina.

Sementes de abóbora e de chia

Pequenas notáveis, as sementes são potências nutricionais. Um punhado de sementes de abóbora, por exemplo, oferece uma parcela significativa da recomendação diária de magnésio. Elas podem ser consumidas como lanche ou adicionadas a saladas, iogurtes e sopas para aumentar o valor nutritivo da refeição. Espinafre e folhas verdes escuras

A couve e o espinafre são excelentes fontes de magnésio e outros nutrientes vitais. O espinafre cozido, por exemplo, oferece o mineral de forma mais concentrada por porção, já que o cozimento reduz o volume das folhas. Incluir uma porção generosa desses vegetais no almoço ou no jantar é um jeito simples de cuidar da saúde. Amêndoas, castanhas e nozes

Além de serem práticas para lanches intermediários, as oleaginosas são ricas em magnésio, gorduras saudáveis e fibras. Um pequeno punhado de amêndoas ou castanhas-do-pará ajuda a manter a saciedade e contribui para o bom funcionamento do corpo. Abacate

Versátil e cremoso, o abacate é uma fruta que se destaca pelo seu teor de magnésio e potássio. Pode ser usado em torradas, vitaminas ou saladas, oferecendo gorduras boas que auxiliam na saúde do coração e na absorção de outros nutrientes. Leguminosas

Feijão preto, lentilha e grão-de-bico são alimentos básicos na mesa de muitos e ótimas fontes de magnésio. Além disso, são ricos em proteínas e fibras, que promovem a saúde digestiva e ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Banana

Embora seja mais conhecida pelo potássio, a banana também contém magnésio. Apesar de possuir teores menores em comparação a sementes e oleaginosas, é uma fruta prática e acessível para contribuir com a ingestão diária do mineral, ajudando na recuperação muscular e na produção de energia. Chocolate amargo

Uma boa notícia para muitos: o chocolate amargo é rico em magnésio. Para obter o benefício, prefira as versões com pelo menos 70% de cacau, que contêm menos açúcar e mais compostos benéficos. Lembre-se de consumi-lo com moderação, como parte de uma dieta equilibrada, pois também é calórico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.