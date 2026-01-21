Assine
Fontes naturais de magnésio: 7 alimentos para incluir na sua dieta

Antes de pensar em suplementos, saiba que o magnésio está presente em muitos ingredientes; veja uma lista de alimentos para consumir no dia a dia

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
21/01/2026 17:37

Fontes naturais de magnésio: 7 alimentos para incluir na sua dieta
O espinafre é uma das fontes naturais de magnésio que podem ser facilmente incorporadas à dieta para equilibrar os níveis do mineral. crédito: Louis Hansel/ Unsplash

A discussão sobre a importância do magnésio para o corpo ganhou força, mas antes de recorrer a suplementos, saiba que a resposta para equilibrar os níveis desse mineral pode estar no seu prato. O magnésio é essencial para mais de 300 reações bioquímicas no organismo, influenciando desde a função muscular e nervosa até a regulação do sono e do humor.

Incorporar alimentos ricos no nutriente é uma forma segura e eficaz de garantir seus benefícios. Embora as quantidades de magnésio variem entre os alimentos, com sementes e oleaginosas sendo algumas das fontes mais concentradas, uma dieta diversificada geralmente supre as necessidades diárias. É importante lembrar que o consumo de suplementos deve ter orientação profissional; consulte um médico ou nutricionista antes de realizar mudanças significativas na dieta ou em caso de suspeita de deficiência. Abaixo, listamos sete fontes naturais de magnésio fáceis de encontrar e adicionar à sua rotina.

  1. Sementes de abóbora e de chia
    Pequenas notáveis, as sementes são potências nutricionais. Um punhado de sementes de abóbora, por exemplo, oferece uma parcela significativa da recomendação diária de magnésio. Elas podem ser consumidas como lanche ou adicionadas a saladas, iogurtes e sopas para aumentar o valor nutritivo da refeição.

  2. Espinafre e folhas verdes escuras
    A couve e o espinafre são excelentes fontes de magnésio e outros nutrientes vitais. O espinafre cozido, por exemplo, oferece o mineral de forma mais concentrada por porção, já que o cozimento reduz o volume das folhas. Incluir uma porção generosa desses vegetais no almoço ou no jantar é um jeito simples de cuidar da saúde.

  3. Amêndoas, castanhas e nozes
    Além de serem práticas para lanches intermediários, as oleaginosas são ricas em magnésio, gorduras saudáveis e fibras. Um pequeno punhado de amêndoas ou castanhas-do-pará ajuda a manter a saciedade e contribui para o bom funcionamento do corpo.

  4. Abacate
    Versátil e cremoso, o abacate é uma fruta que se destaca pelo seu teor de magnésio e potássio. Pode ser usado em torradas, vitaminas ou saladas, oferecendo gorduras boas que auxiliam na saúde do coração e na absorção de outros nutrientes.

  5. Leguminosas
    Feijão preto, lentilha e grão-de-bico são alimentos básicos na mesa de muitos e ótimas fontes de magnésio. Além disso, são ricos em proteínas e fibras, que promovem a saúde digestiva e ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue.

  6. Banana
    Embora seja mais conhecida pelo potássio, a banana também contém magnésio. Apesar de possuir teores menores em comparação a sementes e oleaginosas, é uma fruta prática e acessível para contribuir com a ingestão diária do mineral, ajudando na recuperação muscular e na produção de energia.

  7. Chocolate amargo
    Uma boa notícia para muitos: o chocolate amargo é rico em magnésio. Para obter o benefício, prefira as versões com pelo menos 70% de cacau, que contêm menos açúcar e mais compostos benéficos. Lembre-se de consumi-lo com moderação, como parte de uma dieta equilibrada, pois também é calórico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

