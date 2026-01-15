Além do magnésio: 5 suplementos que exigem muito cuidado ao usar

A suplementação sem orientação profissional tem se tornado uma prática comum, mas que esconde sérios perigos. Muitos veem esses produtos como inofensivos por serem vendidos livremente, mas a verdade é que diversas substâncias, mesmo as mais comuns como o magnésio, podem causar sérios danos à saúde quando usadas de forma incorreta.

A automedicação com suplementos é um risco crescente. A busca por resultados rápidos, seja para melhorar a imunidade, a aparência ou o desempenho físico, leva muitas pessoas a ignorarem a necessidade de uma avaliação médica. O problema é que o excesso de vitaminas e minerais pode ser tão prejudicial quanto a falta deles, sobrecarregando órgãos como rins e fígado.

Além do magnésio, outros compostos populares no mercado merecem atenção redobrada. Conhecer os riscos é o primeiro passo para um consumo consciente e seguro.

5 suplementos que exigem cuidado

Vitamina D: Popular por fortalecer os ossos e o sistema imunológico, sua superdosagem é tóxica. O consumo excessivo leva à hipercalcemia, uma condição grave em que o nível de cálcio no sangue fica muito alto, podendo causar danos renais, problemas cardíacos e fraqueza óssea.

Ferro: Essencial para combater a anemia ferropriva, o ferro em excesso é altamente prejudicial, principalmente para o fígado e o coração. A sobrecarga do mineral no organismo pode levar a danos celulares e falência de órgãos, sendo um risco especialmente alto para crianças.

Vitamina A: Conhecida pelos benefícios para a visão e a pele, é uma vitamina lipossolúvel, o que significa que seu excesso fica armazenado no corpo. A hipervitaminose A pode causar desde tonturas e náuseas até danos hepáticos severos e, em gestantes, malformações no feto.

Cálcio: Amplamente utilizado para a saúde óssea, principalmente por mulheres na menopausa, o seu uso sem controle está associado à formação de pedras nos rins e ao aumento do risco de problemas cardiovasculares, como o acúmulo de placas de cálcio nas artérias.

Creatina: Um dos suplementos mais famosos para ganho de massa muscular e melhora do desempenho físico. Embora seja considerada segura para a maioria das pessoas, o consumo inadequado, sem a hidratação correta ou por quem já tem predisposição, pode sobrecarregar os rins e o fígado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.