Guia do açougue: aprenda a escolher cortes de carne mais baratos e macios

Com o preço da carne bovina pesando no orçamento, levar para casa cortes como picanha e filé mignon se tornou um desafio para muitas famílias. A boa notícia é que é possível preparar refeições saborosas e macias sem gastar uma fortuna. O segredo está em conhecer os chamados cortes de segunda, que, com o preparo correto, entregam suculência e sabor.

Essas peças vêm de partes mais exercitadas do boi, o que as torna mais ricas em colágeno e fibras. Por isso, não são ideais para a grelha rápida. A chave para a maciez é o cozimento lento e úmido, que transforma o colágeno em uma gelatina macia, umedecendo a carne e liberando um sabor incrível. Panelas de pressão e travessas com cozimento longo no forno são suas melhores aliadas.

Opções para substituir os cortes nobres

Explorar o açougue além do óbvio pode render ótimas surpresas para o seu paladar e para o seu bolso. Conheça algumas alternativas econômicas que se destacam pelo sabor quando bem preparadas.

Acém: Extremamente versátil, o acém é perfeito para bifes de panela, ensopados, picadinhos e carne moída. Seu cozimento lento resulta em uma carne desfiando e muito saborosa. É uma escolha excelente para pratos do dia a dia.

Paleta: Também conhecida como "coração da paleta", é um corte suculento e ideal para assados, carnes de panela e ensopados. O tempo de cozimento mais longo garante que suas fibras amoleçam, criando um prato macio e com molho encorpado.

Fraldinha: Embora mais conhecida para churrasco, costuma ser mais acessível que a picanha, ainda que os preços possam variar regionalmente. Fica deliciosa na grelha se preparada corretamente: marine a peça por algumas horas e asse em fogo médio. Também funciona bem em assados de forno e na panela de pressão.

Músculo: Não torça o nariz. O músculo é um dos cortes mais saborosos para sopas, caldos e ragus para massas. Rico em colágeno, ele se desmancha após o cozimento lento, deixando qualquer molho mais cremoso e nutritivo.

Peito: Ideal para cozimento longo e lento, o peito bovino se transforma em uma carne desfiada e suculenta, perfeita para sanduíches, recheios ou como prato principal. É a base do famoso brisket americano.

Coxão duro: O nome já indica que a peça exige paciência, mas a recompensa vem em sabor. É uma ótima opção para ensopados, carnes de panela e ragus, onde o cozimento prolongado em meio úmido amacia suas fibras por completo.

Dicas para amaciar a carne

Além de escolher o método de cozimento certo, algumas técnicas simples ajudam a garantir a maciez de qualquer corte. Usar marinadas com ingredientes ácidos, como limão, vinagre ou vinho, ajuda a quebrar as fibras da carne antes de cozinhar. Outro truque fundamental é sempre cortar a carne contra a fibra, o que torna a mastigação muito mais fácil.

