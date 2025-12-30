7 receitas de sucos e bebidas refrescantes para aliviar a onda de calor

Com as temperaturas atingindo níveis recordes, a hidratação se torna uma prioridade para a saúde e o bem-estar. Beber água é essencial, mas variar o cardápio com sucos e bebidas saborosas pode tornar essa tarefa mais prazerosa e nutritiva. Além de refrescar, essas opções ajudam a repor vitaminas e minerais perdidos com o suor.

Preparar bebidas em casa é uma alternativa simples e econômica para enfrentar os dias de calor intenso. Com ingredientes fáceis de encontrar, é possível criar combinações que agradam a todos os gostos, desde os mais tradicionais até os mais ousados. O segredo está em usar frutas frescas e evitar o excesso de açúcar.

Receitas para aliviar o calor

Água saborizada de pepino e hortelã: uma opção extremamente refrescante e com poucas calorias. Fatie um pepino e adicione a uma jarra de água gelada com um punhado de folhas de hortelã. Deixe na geladeira por pelo menos uma hora antes de servir para que os sabores se incorporem.

Suco de melancia com gengibre: a melancia é composta por aproximadamente 92% de água, sendo perfeita para a hidratação. Bata no liquidificador fatias da fruta sem sementes com um pequeno pedaço de gengibre para um toque picante. Sirva imediatamente com gelo.

Limonada suíça: um clássico que nunca falha. Para uma versão mais cremosa, bata no liquidificador um limão inteiro (com casca, sem o miolo branco) com água gelada e açúcar ou adoçante a gosto. Coe e sirva em seguida para evitar que amargue.

Suco de abacaxi com capim-santo: essa combinação tem efeito calmante e digestivo. Bata pedaços de abacaxi com chá de capim-santo já frio no liquidificador. A bebida fica com um aroma delicioso e é ideal para relaxar no fim do dia.

Chá gelado de hibisco com laranja: prepare uma infusão forte de hibisco e deixe esfriar completamente. Depois, misture com suco de laranja natural e adoce se necessário. O hibisco possui propriedades diuréticas e a laranja adiciona uma dose extra de vitamina C.

Vitamina de manga com água de coco: para uma bebida que também serve como um lanche leve, bata manga congelada com água de coco gelada. A consistência fica cremosa e a água de coco ajuda a repor os eletrólitos, sendo ótima para o pós-exercício.

Suco verde detox: combine no liquidificador uma folha de couve, suco de um limão, algumas rodelas de pepino, maçã e água gelada. Além de hidratar, essa bebida é rica em fibras e nutrientes que ajudam a limpar o organismo.

