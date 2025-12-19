Imunidade alta: 7 alimentos que ajudam a se proteger de gripes

A circulação de novas variantes da gripe, como a recentemente identificada "Gripe K" no Pará — um subclado do vírus influenza A (H3N2) —, acende um alerta sobre a importância de manter a saúde em dia. Embora não se trate de um vírus novo e não haja evidências de maior gravidade, o cenário reforça que, além da vacinação e de hábitos de higiene, uma alimentação equilibrada é uma das principais ferramentas para fortalecer o sistema imunológico, deixando o corpo mais preparado para combater infecções.

Alguns alimentos são especialmente ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes que atuam diretamente na defesa do organismo. Incluí-los na rotina diária pode fazer uma grande diferença na resposta do corpo contra vírus e bactérias, especialmente durante os períodos de maior circulação de doenças respiratórias.

Leia Mais

Manter o sistema de defesa ativo é um trabalho contínuo, e a nutrição desempenha um papel central nesse processo. Uma dieta variada, aliada a uma boa hidratação, garante o fornecimento dos componentes necessários para que as células de defesa funcionem de maneira eficaz. Vale ressaltar que essas práticas complementam, mas não substituem, a vacinação e os cuidados de higiene.

Confira sete alimentos que podem ajudar a turbinar a imunidade:

Frutas cítricas: laranja, limão, acerola e tangerina são famosas por sua alta concentração de vitamina C. Esse nutriente é um poderoso antioxidante que estimula a produção de glóbulos brancos, as células responsáveis por combater agentes infecciosos no corpo.

Alho: conhecido por suas propriedades medicinais, o alho contém alicina, um composto que possui efeitos antibacterianos e antivirais. Consumi-lo regularmente, de preferência cru ou pouco cozido, pode potencializar a resposta imune.

Gengibre: esta raiz tem forte ação anti-inflamatória e antioxidante. O gengibre ajuda a reduzir inflamações, como as de garganta, e pode aliviar náuseas. É uma ótima opção para chás ou como tempero.

Iogurte natural: fontes de probióticos, os iogurtes com culturas vivas e ativas ajudam a equilibrar a flora intestinal. Um intestino saudável é fundamental para um sistema imunológico forte, pois grande parte das células de defesa está localizada nele.

Folhas verde-escuras: espinafre, couve e brócolis são repletos de antioxidantes e betacaroteno, que o corpo converte em vitamina A. Essa vitamina é crucial para a saúde das mucosas, a primeira barreira de defesa contra invasores.

Sementes de girassol: ricas em vitamina E, outro antioxidante vital para regular e manter a função do sistema imunológico. Um punhado de sementes já fornece uma parcela significativa da necessidade diária desse nutriente.

Cúrcuma: também conhecida como açafrão-da-terra, essa especiaria de cor amarela intensa contém curcumina, um composto com potentes propriedades anti-inflamatórias. A curcumina ajuda a modular a resposta do sistema de defesa do organismo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.