5 pratos da culinária do Minho que você precisa provar em Braga

Braga, a joia da região do Minho em Portugal, oferece muito mais do que sua rica história e arquitetura impressionante. A cidade é um convite para uma viagem gastronômica inesquecível, com sabores que representam a alma do norte do país. Para quem busca uma experiência autêntica, longe dos clichês turísticos, provar a culinária local é uma etapa obrigatória do roteiro.

A cozinha minhota é conhecida por ser farta, saborosa e baseada em ingredientes frescos e de alta qualidade. As receitas, passadas por gerações, celebram os produtos da terra e do mar, resultando em pratos robustos e cheios de personalidade. Deixar a cidade sem experimentar suas especialidades é como visitar Paris e não ver a Torre Eiffel.

Para ajudar na sua escolha, selecionamos cinco pratos que definem a culinária de Braga e que você precisa provar.

Sabores que você não pode perder na cidade

Bacalhau à Braga: Também conhecido como Bacalhau à Narcisa, este é o prato mais emblemático da cidade. Postas de bacalhau são fritas em azeite abundante e servidas sobre uma cama de batatas fritas às rodelas finas e crocantes, cobertas por uma generosa camada de cebolada. É uma receita simples, mas com um sabor marcante e inconfundível.

Arroz de Pato: Um clássico da cozinha portuguesa que no Minho ganha um toque especial. O arroz é cozido no caldo do cozimento do pato, que depois é desfiado e misturado aos grãos. O prato é finalizado no forno para ganhar uma crosta dourada e crocante, geralmente decorado com fatias de chouriço.

Rojões à Minhota: Esta é uma verdadeira explosão de sabor para os amantes de carne de porco. Pedaços de pernil são marinados em vinho verde e alho, depois fritos lentamente. O prato é tradicionalmente servido com papas de sarrabulho ou acompanhamentos mais simples, como batatas cozidas e legumes. É uma comida de conforto, ideal para os dias mais frios.

Papas de Sarrabulho: Uma iguaria para os mais aventureiros, mas profundamente tradicional. Trata-se de uma espécie de sopa ou guisado espesso, feito com diversos tipos de carne de porco, sangue coagulado e farinha de milho ou pão. O sabor é complexo e intenso, sendo um dos pratos mais autênticos da região.

Pudim Abade de Priscos: Para a sobremesa, esta é uma escolha celestial. Criado no século XIX pelo abade de Priscos, este pudim se diferencia dos demais por levar toucinho de porco em sua receita, além de uma quantidade impressionante de gemas de ovo, açúcar e casca de limão. O resultado é uma textura aveludada e um sabor único, que equilibra o doce e o salgado de forma surpreendente.