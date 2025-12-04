Culinária do Ceará: 5 pratos que você precisa provar além do baião

Conhecido por suas praias deslumbrantes e cultura vibrante, o Ceará também é um destino imperdível para os amantes da boa gastronomia. Para além do famoso baião de dois, o estado oferece uma riqueza de sabores que reflete a diversidade do sertão e do litoral, com receitas que passam de geração em geração.

Para quem deseja mergulhar nesse universo de aromas e texturas, conhecer alguns pratos essenciais é o primeiro passo. São opções que mostram que a cozinha do Ceará tem identidade própria e marcante. A experiência de provar essas delícias revela um lado autêntico e saboroso do Brasil.

Pratos para conhecer no Ceará

Carne de sol com macaxeira

Um clássico que nunca decepciona. A carne de sol, curada e preparada de forma artesanal, tem um sabor inconfundível. Geralmente servida em porções generosas, ela vem acompanhada de macaxeira (aipim ou mandioca) frita ou cozida, além de farofa e vinagrete. A combinação é simples, mas extremamente saborosa e representa bem a força da culinária do sertão.

Paçoca de carne de sol

Diferente da paçoca doce, a versão cearense é um prato salgado e robusto. A carne de sol é desfiada e socada no pilão com farinha de mandioca e cebola roxa. O resultado é uma farofa úmida e cheia de sabor, que pode ser consumida como prato principal ou acompanhamento. É comum encontrá-la servida com banana-da-terra frita, criando um contraste agridoce.

Caranguejada

Nas praias e bares de Fortaleza, especialmente às quintas-feiras, a caranguejada é um programa tradicional. Os caranguejos são cozidos em um caldo temperado com leite de coco, cheiro-verde e pimenta. Comê-los exige um pequeno ritual, usando um martelinho para quebrar as patas e extrair a carne. O molho que acompanha é perfeito para ser misturado com farofa.

Moqueca cearense

Enquanto as moquecas baiana e capixaba são mais famosas, a versão do Ceará tem suas particularidades. O prato se destaca pela leveza, já que não leva azeite de dendê. Feita com peixe fresco, como arraia ou cavala, e temperada com leite de coco, a moqueca cearense valoriza o sabor dos pimentões, tomate e coentro.

Peixada cearense

Este prato é a cara do litoral do estado. Consiste em um cozido de peixe fresco, geralmente sirigado ou robalo, preparado com legumes como batata, cenoura e pimentão. O caldo rico e saboroso dá origem a um pirão cremoso, servido junto com arroz branco. É uma refeição completa, ideal para um almoço em família de frente para o mar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.