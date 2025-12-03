Bares e restaurantes que são a alma de Belo Horizonte; veja lista

A morte de José Maria Rocha, o “Bolão”, deixou uma marca em Belo Horizonte. Fundador do icônico restaurante que levava seu apelido, seu falecimento ocorreu cerca de um mês após o fechamento do tradicional ponto, mas o legado permanece vivo na cultura da cidade. Bolão personificava a tradição que transforma simples estabelecimentos em patrimônios culturais, e o famoso espaguete que servia é um exemplo de como certos pratos se misturam com a história da capital mineira.

Assim como o Bolão, outros bares e restaurantes são parte da alma da cidade. Eles guardam histórias e sabores que atravessam gerações, mantendo-se relevantes mesmo com o passar dos anos. São locais que definem a identidade gastronômica e boêmia de Belo Horizonte, servindo muito mais do que apenas comida e bebida.

Conheça outros ícones da boemia e gastronomia de BH

Café Palhares: Fundado em 1938, este pequeno bar no centro da cidade é famoso por uma criação única: o kaol. A sigla para cachaça, arroz, ovo e linguiça batiza um prato que virou símbolo da gastronomia local. Comer no balcão do Palhares é uma experiência autêntica e um mergulho na história de BH.

Cantina do Lucas: Localizada no Edifício Maletta, é um refúgio da boemia desde 1962. O local foi ponto de encontro de escritores e artistas, e suas paredes guardam inúmeras histórias. O cardápio tradicional, com clássicos como o filé à parmegiana, continua a atrair um público fiel que busca boa comida e um ambiente nostálgico.

Xodó: Também de 1962, o Xodó na Savassi é o ponto de encontro de diferentes gerações. Seja para um lanche rápido após a escola ou um milk-shake no fim de noite, o local mantém sua atmosfera retrô. Seu sanduíche de pernil e a simplicidade do cardápio são a fórmula de um sucesso que atravessa décadas.

Bar do Zezé: No bairro Jaraguá, este bar é sinônimo de comida de boteco de alta qualidade. Com diversos pratos premiados, o Zezé conquistou fama por suas receitas criativas e saborosas, que misturam ingredientes mineiros com um toque especial. É um destino certo para quem aprecia a culinária de raiz em um ambiente acolhedor.

Patorroco: Conhecido por seu ambiente descontraído e pratos que valorizam a culinária mineira com criatividade, o Patorroco é uma referência no bairro Prado. O bar se destaca pelos seus petiscos bem elaborados e por ser um espaço que celebra a cultura de boteco, atraindo um público que busca sabor e originalidade.

