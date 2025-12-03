O legado do Bolão: como a gastronomia molda a identidade de BH

A morte de José Maria Rocha, o Bolão, aos 76 anos, nesta terça-feira (2 de dezembro), deixou Belo Horizonte de luto. A reação imediata da cidade à perda do criador do icônico espaguete do tradicional restaurante no bairro Santa Tereza — cuja unidade original havia sido fechada há pouco mais de um mês — vai muito além da saudade do prato. Ela revela o quanto a gastronomia, especialmente a cultura dos "botecos", é um pilar fundamental da identidade local.

O Restaurante Bolão, aberto em 1961, tornou-se um refúgio na madrugada belo-horizontina. Seu prato mais famoso, o espaguete que virou uma instituição, alimentou gerações de artistas, jornalistas, estudantes e trabalhadores após longas noites. Era um ponto de encontro onde as diferenças se dissolviam em torno de um prato de massa.

As mesas do estabelecimento testemunharam o desenrolar da vida da cidade, servindo de palco para conversas que moldaram amizades e projetos. A simplicidade do ambiente e a consistência do sabor criaram uma conexão afetiva que poucas instituições conseguem. Por isso, a perda de seu criador foi sentida como a de um parente por muitos moradores.

Mais que comida: espaços de encontro

O fenômeno do Bolão não é um caso isolado. Belo Horizonte carrega o título de "capital mundial dos bares" não apenas pela quantidade de estabelecimentos, mas pelo papel que eles desempenham no dia a dia de quem vive aqui. São extensões da casa, onde a comunidade se encontra e fortalece seus laços sociais.

Os botecos são a sala de estar do belo-horizontino. Neles, se fecham negócios, se celebram conquistas e se consolam tristezas. Essa cultura transforma balcões e mesas em palcos da vida cotidiana, onde a história da cidade é contada de forma não oficial, regada a cerveja gelada e porções de torresmo ou fígado com jiló.

Cada bar com sua especialidade e seu público cria um mapa afetivo e gastronômico que define os bairros e suas particularidades. Ir ao bar não é apenas um programa de fim de semana, mas um hábito que permeia a rotina, reforçando um senso de pertencimento e comunidade que é raro em outras grandes metrópoles.

A comoção pela partida de José Maria Rocha é, portanto, o reconhecimento de um legado que transcende a culinária. Representa a valorização desses espaços como guardiões da memória e do espírito de Belo Horizonte, mostrando que, na capital mineira, um prato de comida nunca é apenas um prato de comida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.