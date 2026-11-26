Estudantes da Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH) desenvolveram uma bicicleta elétrica de montanha voltada ao reaproveitamento de energia. Ao analisar o consumo elétrico durante acelerações e subidas, os pesquisadores buscaram uma solução para a energia cinética desperdiçada nas frenagens.

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O sistema criado converte parte do movimento da desaceleração em eletricidade e a envia para a bateria sob a forma de corrente. O processo eleva o alcance máximo do veículo por recarga, utilizando um conceito já presente em carros híbridos, elétricos e modelos com motor no cubo da roda.

Inovação para modelos com motor central

O integrante da equipe Krzysztof Ch?osta declarou que o projeto transferiu o método de regeneração para bicicletas com tração central, formato que não recebe esse tipo de mecanismo habitualmente. O protótipo conta com motor central, gerenciamento de fluxo elétrico na bateria, sistema de controle próprio e um conjunto de baterias também projetado pelos alunos.

Nenhum fabricante havia produzido até o momento uma tecnologia de recuperação para veículos providos de motor central e corrente. O grupo precisou criar uma transmissão capaz de conduzir o fluxo bidirecional de energia entre a unidade motora e a roda, o que exigiu modificações no quadro da bicicleta.

Stanis?aw Wro?ski detalhou os pontos técnicos avaliados na estrutura: foi necessário calcular a cinemática da suspensão traseira e a variação da distância percorrida pela corrente durante o funcionamento do amortecedor. Os ajustes viabilizaram o trabalho correto da suspensão e impediram que a corrente escape em manobras como saltos.

Metas de eficiência sem ganho de peso

A equipe preservou o peso reduzido para assegurar características de condução similares às das bicicletas elétricas fabricadas em série. Atualmente, o protótipo de montanha recupera 15% da energia cinética, com a meta de alcançar índices de 20% a 25% de regeneração.

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Em vez de aumentar a capacidade do acumulador com novas células, decisão que elevaria o peso final, os estudantes utilizaram a eletrônica para otimizar o uso da energia disponível. A aplicação prolonga a autonomia, enxuga a demanda energética da condução e diminui o consumo de matérias-primas, tornando o veículo mais ecológico e funcional.