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O Japão avançou no desenvolvimento de seu canhão eletromagnético. Durante um teste recente, um protótipo pequeno disparou dez vezes consecutivas, com intervalos de aproximadamente dez segundos entre cada disparo. A Agência de Aquisição, Tecnologia e Logística do Japão (Atla) apresentou os dados no simpósio de tecnologia realizado em Tóquio, em 11 e 12 de novembro.

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Diferente das armas convencionais que utilizam pólvora, o railgun arremessa projéteis por meio de força eletromagnética. Nesse processo, uma corrente elétrica cria um campo magnético forte entre dois trilhos metálicos, acelerando a munição.

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Testes com baterias de titanato de lítio

A novidade do experimento esteve no fornecimento de energia. Os técnicos empregaram baterias de titanato de lítio de alta potência, projetadas para viabilizar um sistema compacto e permitir disparos em curtos intervalos de tempo.

Anteriormente, o sistema exigia grandes conjuntos de capacitores para armazenar e liberar a eletricidade. O peso e o volume desses equipamentos dificultavam a instalação em navios, enquanto o período necessário para a recarga restringia a frequência dos tiros. As novas baterias buscam superar essa barreira, embora o teste comprove a cadência rápida apenas no protótipo menor.

Nessa avaliação, a arma com calibre de 16 milímetros alcançou velocidade de saída de cerca de 240 metros por segundo. O índice equivale a 864 quilômetros por hora, marca situada abaixo da velocidade do som. Permanece em aberto se essa tecnologia de baterias funcionará no canhão maior, que atinge velocidades muito superiores.

Protótipo de grande porte em testes no mar

As duas armas experimentais pertencem a etapas distintas de desenvolvimento. Paralelamente ao modelo de 16 milímetros, o Japão desenvolve uma versão com calibre de 40 milímetros, já testada a bordo do navio experimental "Asuka".

De acordo com a Atla, o armamento de 40 milímetros mede aproximadamente seis metros de comprimento e pesa cerca de oito toneladas. Em testes anteriores, a estrutura superou 2.300 metros por segundo de velocidade de saída, o correspondente a 8.300 quilômetros por hora. Os trilhos suportaram mais de 200 disparos.

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Com esse desempenho, o Japão superou outros países na área, já que a Marinha dos Estados Unidos suspendeu temporariamente seu programa de railgun em 2021. Estados Unidos, China e países europeus continuam desenvolvendo canhões eletromagnéticos. Segundo o órgão de defesa japonês, nenhuma nação opera esse tipo de armamento de forma regular. Tóquio ainda não definiu uma data para instalar o sistema definitivo em navios de guerra.