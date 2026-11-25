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O presidente executivo da Apple, Tim Cook, expressou sua visão sobre o papel das ferramentas digitais durante o discurso de formatura na Universidade de Stanford, em 2019. No mesmo local onde Steve Jobs discursou catorze anos antes, Cook afirmou que a inovação não muda a essência das pessoas, atuando apenas como um amplificador capaz de potencializar o melhor e o pior de cada um.

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Segundo o executivo de 66 anos, os atritos observados na política e nas redes sociais são conflitos tipicamente humanos que remontam ao Jardim do Éden. Por essa razão, ele defendeu que a solução depende da própria humanidade que gerou essas dificuldades.

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Críticas ao setor e proteção de dados

Cook direcionou questionamentos contundentes à conduta corporativa no Vale do Silício diante de acontecimentos ligados a Facebook, Google e Theranos, companhia de Elizabeth Holmes. Ele criticou empresas que reivindicam aplausos pelas criações, mas evitam consequências como notícias falsas, passividade diante do ódio, promessas irreais e violações de privacidade.

O líder resumiu a cobrança com um recado direto: "se vocês querem o mérito pelo bom, têm que aceitar a responsabilidade pelo ruim". Cook enfatizou que a perda da intimidade digital destrói a liberdade de ser humano e estimula a autocensura, diminuindo a ousadia da sociedade.

Orientações aos formandos e trajetória

Ao falar aos estudantes, Cook usou referências da escritora Madeleine L’Engle para sugerir ambição aliada à humildade de propósitos. Ele incentivou os ouvintes a levantarem projetos peça por peça, lembrando os distúrbios de Stonewall em 1969, marco da luta pelos direitos LGBT iniciado após uma batida policial em Nova York.

O executivo também resgatou memórias de Jobs para alertar que mentores preparam os profissionais, mas não conseguem deixá-los totalmente prontos para os momentos decisivos. Cook revelou que relutou em aceitar a gravidade da doença do fundador até ser informado pessoalmente de que ele não continuaria no cargo.

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Nascido em Mobile, no Alabama, em 1 de novembro de 1960, Timothy Donald Cook cresceu em Robertsdale como filho de um operário de estaleiros e de uma dona de casa. Graduou-se em engenharia industrial em Auburn em 1982, concluiu mestrado em direção de empresas em Duke em 1988 e atuou doze anos na IBM, além de passagens por Intelligent Electronics e Compaq, até ser contratado por Jobs.