Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

A Tesla planeja investir cerca de 3 bilhões de euros no desenvolvimento de sua fábrica em Grünheide, no estado de Brandemburgo. A quantia equivale a quase 13 bilhões de zlotys poloneses. A unidade, que opera desde 2022 e monta o Model Y, representa a única fábrica da empresa na Europa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O projeto prevê erguer um novo pavilhão de produção, estruturas auxiliares e um sistema complementar para tratamento de águas residuais. A montadora planeja protocolar os pedidos de licença de construção até o final de 2026. Com a manutenção do cronograma, as obras iniciam no primeiro semestre de 2027 e a produção começa dois anos depois.

Leia Mais

Produção do Cybercab

A principal novidade da futura instalação envolve a fabricação do Cybercab. O modelo elétrico de dois lugares foi desenvolvido para realizar o transporte autônomo de passageiros sem a presença de motorista, dispensando pedais e volante tradicional.

A capacidade de produção projetada para o novo galpão atinge até 1 milhão de veículos anuais. Esse montante representa o potencial fabril planejado pela montadora, sem indicar encomendas confirmadas ou vendas garantidas.

Impacto no emprego e fronteira

A companhia já busca centenas de profissionais para trabalhar no planejamento e na preparação da manufatura. A fábrica conta hoje com aproximadamente 12,6 mil colaboradores.

Situada a cerca de 60 quilômetros da fronteira com a Polônia, a planta atrai mão de obra do país vizinho. Estimativas da organização Faire Mobilität, de janeiro de 2026, apontavam entre 1.000 e 2.000 poloneses atuando no local, muitos cumprindo deslocamentos diários sem se mudarem para a Alemanha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cenário da indústria automotiva alemã

Os investimentos acontecem em um período desafiador para a indústria automotiva alemã, que enfrenta custos elevados, transformação tecnológica e concorrência de montadoras chinesas. Fabricantes locais adotam medidas de contenção: a Volkswagen aplica reestruturação com redução de custos, enquanto a Mercedes diminui aportes em fábricas alemãs e fornecedores de autopeças reduzem empregos.