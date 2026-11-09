Tesla vai desacelerar a Cybertruck para apostar tudo no novo Cybercab

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A Tesla prevê reduzir a fabricação da Cybertruck no Texas a partir de meados de 2027. A montadora planeja transferir parte da capacidade industrial de Austin para a montagem do Cybercab, modelo autônomo voltado ao serviço de robotáxi.

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O Cybercab possui dois lugares e dispensa volante, pedais e espelhos convencionais. Desde setembro de 2026, a montadora opera viagens pagas com uma frota reduzida desse veículo em Austin, e o avanço desse programa condicionará o futuro industrial da caminhonete na fábrica texana.

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Mudanças na linha de montagem e preços

A retração produtiva da picape ocorrerá de forma gradual. A companhia não indicou se o modelo deixará a linha em definitivo ou se migrará para outra fábrica. Até o momento, as instalações de Austin representam a única fábrica capacitada para montar os componentes estruturais do utilitário.

No mercado norte-americano, a Cybertruck passou por aumentos sucessivos em 2026 e apresenta três configurações de catálogo:

Dual Motor AWD: lançada em fevereiro por USD 59.990, passou para USD 69.990 em menos de dez dias e não aceita novos pedidos.

Premium AWD: subiu de USD 79.990 no início do ano para USD 84.990 em agosto, até alcançar o valor de USD 92.490.

Versão de maior equipamento: supera a marca dos 100.000, chegando ao patamar de USD 102.490.

O desempenho comercial incidiu sobre a revisão de prioridades. Elon Musk estimava alcançar 250.000 emplacamentos anuais na capacidade plena. A montadora comercializou 20.237 unidades nos Estados Unidos em 2025, volume 48% menor frente aos 38.965 registros de 2024, segundo levantamento da Kelley Blue Book citado pela Reuters.

Desde a estreia comercial no final de 2023, a Cybertruck acumulou 11 chamados de recall nos Estados Unidos. O chassi em aço inoxidável e o formato angular impediram a chegada oficial do veículo à Europa, dadas as normas de segurança para proteção de pedestres.

Divergência sobre memória para inteligência artificial

Líder de companhias como Tesla, SpaceX, X e Neuralink, Elon Musk questionou posicionamentos de Sam Altman. O diretor executivo da OpenAI afirmou, em conversa com John Collison, cofundador da Stripe, que alocar memória DRAM em computadores domésticos representa desperdício frente à demanda de centros de dados voltados à inteligência artificial.

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Altman argumenta que arquiteturas abertas continuam dependentes de centrais estruturadas em nuvem, modelo que sustenta as soluções fechadas da OpenAI. Em resposta publicada na rede social X, Musk veiculou um meme inspirado no filme "Malditos bastardos" com a legenda: "a população também merece ter sua memória RAM". O debate ocorre em um cenário de restrições de fornecimento projetadas por fabricantes como Intel, Dell, Samsung e SK hynix.