Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Celulares da Samsung costumam registrar fotos fortes logo à primeira vista. A câmera, contudo, somente demonstra a totalidade da sua capacidade real quando recebe as configurações corretas. Cinco alterações rápidas nas definições do aplicativo tornam as imagens visivelmente melhores em qualquer registro.

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A depender da versão de software do celular, nomenclaturas e posições de menus podem apresentar pequenas variações. Para aparelhos que não pertencem às gerações recentes, a realização de uma atualização de aparelho é uma alternativa, visto que o smartphone com a melhor câmera da Samsung atualmente é o Samsung Galaxy S26 Ultra.

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O procedimento começa diretamente no aplicativo de câmera do dispositivo móvel. Para iniciar os ajustes, basta tocar sobre os quatro pontos da tela e escolher o ícone da engrenagem para abrir os recursos do sistema.

Ajustes no menu interno

Otimização inteligente: colocada na alternativa "Máximo", a função faz a câmera extrair a melhor qualidade de imagem possível, entregando cores mais fortes e contraste aprimorado em cada cena.

Otimização de cena: quando ativado, esse recurso faz a câmera reconhecer motivos específicos, como comida, paisagens ou animais, ajustando a foto de modo automático de acordo com o elemento detectado.

Guia de composição: a seleção da ferramenta "Grid e nível" exibe linhas de auxílio no visor, garantindo que o horizonte permaneça reto e tornando a estrutura da imagem muito mais equilibrada.

Configurações na tela principal da câmera

Para prosseguir com os passos restantes, o usuário precisa retornar um passo atrás e voltar para a interface visual da câmera.