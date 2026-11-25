A câmera do seu Samsung pode oferecer mais do que você usa: conheça as configurações que ajudam a ajustar as fotos e aproveitar os recursos disponíveis no celular
Aprenda a configurar recursos essenciais como a otimização de cena e a resolução ideal para transformar fotos comuns em registros profissionais
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Celulares da Samsung costumam registrar fotos fortes logo à primeira vista. A câmera, contudo, somente demonstra a totalidade da sua capacidade real quando recebe as configurações corretas. Cinco alterações rápidas nas definições do aplicativo tornam as imagens visivelmente melhores em qualquer registro.
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A depender da versão de software do celular, nomenclaturas e posições de menus podem apresentar pequenas variações. Para aparelhos que não pertencem às gerações recentes, a realização de uma atualização de aparelho é uma alternativa, visto que o smartphone com a melhor câmera da Samsung atualmente é o Samsung Galaxy S26 Ultra.
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Tela de Privacidade do Galaxy S26 Ultra: como funciona o recurso
O procedimento começa diretamente no aplicativo de câmera do dispositivo móvel. Para iniciar os ajustes, basta tocar sobre os quatro pontos da tela e escolher o ícone da engrenagem para abrir os recursos do sistema.
Ajustes no menu interno
Otimização inteligente: colocada na alternativa "Máximo", a função faz a câmera extrair a melhor qualidade de imagem possível, entregando cores mais fortes e contraste aprimorado em cada cena.
Otimização de cena: quando ativado, esse recurso faz a câmera reconhecer motivos específicos, como comida, paisagens ou animais, ajustando a foto de modo automático de acordo com o elemento detectado.
Guia de composição: a seleção da ferramenta "Grid e nível" exibe linhas de auxílio no visor, garantindo que o horizonte permaneça reto e tornando a estrutura da imagem muito mais equilibrada.
Configurações na tela principal da câmera
Para prosseguir com os passos restantes, o usuário precisa retornar um passo atrás e voltar para a interface visual da câmera.
Proporção da tela: o uso do formato 3:4 aproveita a área total do sensor da câmera e recolhe o maior volume de informações da imagem. Recortes adicionais na fotografia podem ser feitos normalmente mais tarde.
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Resolução: se a definição foi configurada em algum momento para 50 megapixels ou 200 megapixels, o retorno para 12 MP é vantajoso. As fotos em 12 MP ficam em dimensões menores (50 MP gera arquivos de 6120 × 8160 contra 3000 × 4000 em 12 MP), mas ganham maior nitidez e gastam menos espaço de armazenamento. Um exemplo prático registra 13 megabytes em um arquivo capturado em 50 MP contra 1,6 megabyte na opção de 12 MP. Depois que esses parâmetros estão definidos, qualquer foto tirada ganha melhorias de forma automática.