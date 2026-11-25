O projeto de avião supersônico de passageiros da Boom Supersonic chega a uma nova etapa, com um teste inédito de uma peça central para a futura aeronave
Tecnologia inovadora foi acionada nos Estados Unidos e promete impulsionar tanto o jato Overture quanto sistemas de energia para centros de IA
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A Boom Supersonic acionou pela primeira vez o núcleo do motor projetado para equipar aeronaves comerciais supersônicas, durante testes realizados no Colorado. O equipamento alcançou a rotação de 6.500 RPM na segunda tentativa de ignição. Cerca de 2.000 sensores registraram informações de desempenho em tempo real ao longo do procedimento.
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O diretor executivo da companhia, Blake Scholl, declarou à revista "Aviation Week" que a estimativa interna para o sucesso do primeiro teste ficava abaixo de 50%. A empresa manteve a operação inicial curta e planeja levar a unidade a níveis mais altos de potência nos próximos meses.
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Dois mercados para a mesma base técnica
Batizada de Sprint Core, a estrutura opera como base para dois sistemas de energia: o motor aeronáutico Symphony e a turbina a gás Superpower, projetada com capacidade de 42 megawatts para atender à demanda elétrica de centros de dados de inteligência artificial. Os modelos compartilham mais de 75% dos componentes.
No Symphony, uma ventoinha frontal produz cerca de 40.000 libras de empuxo (178 quilonewtons) para atingir velocidade de 1.770 quilômetros por hora (Mach 1,7). Na versão Superpower, essa ventoinha não existe, e os gases quentes giram uma turbina separada ligada a um gerador de energia elétrica.
Fabricação própria e cronograma operacional
A Boom iniciou o desenvolvimento do Symphony em 2022, após a Rolls-Royce abandonar a parceria iniciada em 2020. Outras fabricantes, como GE, Safran e Pratt & Whitney, recusaram adesão ao projeto supersônico. Para assegurar suprimentos críticos, a empresa ergueu uma fábrica em Centennial, no Colorado, focada em palhetas de turbina monocristalinas.
Companhias aéreas como United Airlines, American Airlines e Japan Airlines acumulam 130 encomendas e pré-reservas para o modelo Overture, que visa praticar tarifas similares às da classe executiva atual. Em janeiro de 2025, o avião demonstrador XB-1 superou a barreira do som, mas recorreu a motores militares usados.
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As turbinas Superpower chegarão ao mercado antes do Symphony, com previsão de entrega em meados de 2027 e meta de produzir 25 unidades em 2028 e 50 em 2029. Já a entrada em operação do jato comercial Overture enfrenta dúvidas após o presidente da United Airlines, Scott Kirby, classificar a data original de 2029 como inviável, levando Scholl a admitir um atraso de até dois anos.