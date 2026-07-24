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SpaceX realiza com sucesso voo de teste da Starship, o primeiro desde sua estreia na bolsa

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Repórter
24/07/2026 23:08

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O megafoguete Starship, desenvolvido pela SpaceX para viajar à Lua e a Marte, realizou nesta sexta-feira (24) um voo de teste bem-sucedido, o primeiro desde a abertura de capital da empresa em junho.

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“Starship está intacto, boiando no oceano e transmitindo telemetria!”, publicou o bilionário Elon Musk, diretor-executivo da empresa, no X.

Esse colosso metálico de 124 metros de altura decolou do Texas pouco antes das 18h, horário local (20h no horário de Brasília). Trata-se do 13º ensaio desse foguete, o maior e mais potente já desenvolvido, e do segundo voo de sua versão mais recente, denominada V3.

Depois que as duas seções do foguete se separaram no ar, foram realizados com sucesso vários testes e manobras com o propulsor antes da conclusão de seu percurso na água, conforme o previsto.

A nave amarou tranquilamente no oceano Índico em meio aos estrondosos aplausos dos funcionários da SpaceX, que acompanhavam ao vivo as imagens a partir da base da empresa.

“É a amaragem mais suave que já conseguimos”, exclamou Dan Huot, um responsável da companhia durante a transmissão ao vivo, evocando “um cenário dos sonhos”.

Embora a SpaceX já tivesse demonstrado que podia recuperar o gigantesco propulsor - graças a uma técnica complexa em que o artefato retorna à torre de lançamento para ser capturado por braços mecânicos -, o objetivo desta sexta-feira era testar os limites do aparato, de modo que vários motores foram deliberadamente desligados.

A empresa de Musk afirma que quer utilizar esse foguete nos próximos anos para viagens rápidas entre grandes metrópoles da Terra, mas também para chegar a Marte e à Lua, já que está previsto que a Starship desempenhe um papel importante no programa lunar Artemis da Nasa.

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mdo/msp/cr/mel/ic

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