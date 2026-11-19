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Viagens de curta distância geram desgastes severos aos veículos. De acordo com o redator Josh Kochhann, da rádio "SWR3", percursos inferiores a dez quilômetros entram nessa classificação. O problema ocorre porque o motor não atinge a temperatura ideal de funcionamento em trajetos reduzidos.

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Na fase de partida a frio, o óleo lubrificante fica espesso e circula com dificuldade. As peças móveis recebem menor proteção, gerando atrito prematuro. Especialistas indicam que o hábito encurta a vida útil do motor de forma relevante.

A umidade também condensa no motor e no sistema de escapamento. Em viagens longas, a água evapora com o calor, mas permanece acumulada em distâncias curtas e se mistura ao óleo, prejudicando a lubrificação. Motores frios operam com baixa eficiência e gastam mais combustível, razão pela qual o clube ADAC recomenda evitar esses percursos para economizar.

Impactos na bateria e nos freios

A bateria sofre sobrecarga contínua. O alternador só consegue recarregar o componente totalmente durante trajetos longos. No frio e em unidades envelhecidas, a falta de carga gera falhas frequentes.

O sistema de frenagem também se desgasta com rapidez. Paradas constantes no trânsito urbano, como semáforos no caminho até o supermercado, impedem o resfriamento correto dos freios.

O desgaste afeta principalmente quatro partes mecânicas:

motor;

sistema de escapamento;

bateria;

freios.

Comparativo entre motores

Percursos curtos com mecânica fria prejudicam modelos a gasolina e a diesel. Propulsores a diesel demandam ainda mais tempo para atingir o aquecimento adequado, sofrendo danos mais intensos.

Automóveis elétricos e híbridos toleram percursos curtos com facilidade, já que dispensam a fase de aquecimento inicial quando tracionados por eletricidade. O consumo do veículo elétrico aumenta de forma expressiva caso a bateria esteja fria sob temperaturas externas abaixo de zero.

Recomendações práticas

Medidas simples reduzem o desgaste do automóvel em rotinas com deslocamentos breves: