Trajetos curtos parecem inofensivos, mas podem aumentar o desgaste do carro a combustão: o detalhe está no que acontece com o motor antes de você chegar
Rodar menos de dez quilômetros impede o aquecimento ideal do motor e afeta a bateria; conheça dicas simples para preservar a mecânica do veículo
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Viagens de curta distância geram desgastes severos aos veículos. De acordo com o redator Josh Kochhann, da rádio "SWR3", percursos inferiores a dez quilômetros entram nessa classificação. O problema ocorre porque o motor não atinge a temperatura ideal de funcionamento em trajetos reduzidos.
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Na fase de partida a frio, o óleo lubrificante fica espesso e circula com dificuldade. As peças móveis recebem menor proteção, gerando atrito prematuro. Especialistas indicam que o hábito encurta a vida útil do motor de forma relevante.
A umidade também condensa no motor e no sistema de escapamento. Em viagens longas, a água evapora com o calor, mas permanece acumulada em distâncias curtas e se mistura ao óleo, prejudicando a lubrificação. Motores frios operam com baixa eficiência e gastam mais combustível, razão pela qual o clube ADAC recomenda evitar esses percursos para economizar.
Impactos na bateria e nos freios
A bateria sofre sobrecarga contínua. O alternador só consegue recarregar o componente totalmente durante trajetos longos. No frio e em unidades envelhecidas, a falta de carga gera falhas frequentes.
O sistema de frenagem também se desgasta com rapidez. Paradas constantes no trânsito urbano, como semáforos no caminho até o supermercado, impedem o resfriamento correto dos freios.
O desgaste afeta principalmente quatro partes mecânicas:
motor;
sistema de escapamento;
bateria;
freios.
Comparativo entre motores
Percursos curtos com mecânica fria prejudicam modelos a gasolina e a diesel. Propulsores a diesel demandam ainda mais tempo para atingir o aquecimento adequado, sofrendo danos mais intensos.
Automóveis elétricos e híbridos toleram percursos curtos com facilidade, já que dispensam a fase de aquecimento inicial quando tracionados por eletricidade. O consumo do veículo elétrico aumenta de forma expressiva caso a bateria esteja fria sob temperaturas externas abaixo de zero.
Recomendações práticas
Medidas simples reduzem o desgaste do automóvel em rotinas com deslocamentos breves:
trocar o uso do carro por transporte público ou bicicleta;
planejar uma rota mais longa cerca de uma vez por semana;
iniciar o trajeto de maneira suave para aquecer o conjunto gradualmente;
realizar trocas frequentes de óleo com lubrificantes de qualidade superior;
recarregar o sistema com um carregador de bateria externo;
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