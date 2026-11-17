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Pesquisadores da Faculdade de Farmácia e do Departamento de Engenharia Clínica e Ambiental da Universidade de Nottingham criaram um gel capaz de regenerar o esmalte dentário. O estudo, coordenado por Alvaro Mata com Abshar Hasan como primeiro autor, saiu na revista "Nature Communications".

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O esmalte dos dentes não se regenera de forma natural após sofrer perdas por cáries ou desgastes. Para reverter o dano, o produto utiliza o crescimento epitaxial, método que deposita uma camada de material cristalino sobre uma base semelhante para conduzir a sua formação, lembrando a montagem de muros de pedra.

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A solução atrai substâncias presentes na própria saliva: íons de cálcio e fosfato. Esses elementos se reorganizam em cristais alinhados ao dente, reproduzindo a arquitetura microscópica e as características físicas de uma estrutura dental sadia.

Proteção da dentina e sensibilidade

O composto também atua na dentina, camada localizada abaixo do esmalte que contém pequenos canais transmissores de estímulos aos nervos. O desgaste do dente ou o recuo da gengiva deixa essa região exposta a alimentos quentes, frios, doces ou ácidos.

Com a formação de uma barreira mineral semelhante ao esmalte sobre a dentina desprotegida, a tecnologia gera resultados práticos:

redução da sensibilidade provocada pela ingestão de alimentos térmicos ou ácidos;

aumento da fixação de obturações e outros procedimentos reparadores;

preenchimento contínuo de microfraturas e fissuras na superfície dental.

Aplicação clínica

O protótipo dispensa flúor e utiliza uma base proteica que reproduz o desenvolvimento inicial dos dentes. Quando aplicado no consultório, o gel cria uma cobertura fina e resistente capaz de devolver a função mastigatória original.

O pesquisador Abshar Hasan explicou a eficiência do método: "testamos as propriedades mecânicas desses tecidos regenerados em condições que simulam situações de vida real, como escovar os dentes, mastigar e estar exposto a comidas ácidas, e descobrimos que o esmalte regenerado se comporta exatamente como o esmalte saudável".

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A universidade anunciou a criação da empresa Mintech-Bio para produzir o composto em larga escala e integrá-lo a produtos odontológicos. De acordo com Francesco Cairo, professor de Periodontologia da Universidade de Florença, a descoberta abre caminho para recuperar o esmalte perdido, embora ainda dependa de estudos clínicos para comprovar a eficácia prática em pacientes.