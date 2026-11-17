Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Uma falha global nos serviços da Microsoft causou reflexos em diferentes regiões do mundo nesta sexta-feira (13), afetando atividades e atendimentos utilizados por milhões de pessoas. As interrupções operacionais avançaram pelo segundo dia consecutivo. Pais enfrentaram dificuldades para entrar em contato com as escolas dos filhos, serviços de governos falharam e trabalhadores de escritório não conseguiram acessar contas de e-mail.

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Em comunicados divulgados, a Microsoft informou que fazia progressos na solução da instabilidade. Por volta das 12h no horário de Brasília, a organização comunicou melhorias contínuas nos sistemas, reportando “melhorias sustentadas”. A companhia não especificou o motivo da falha técnica, mas indicou a exclusão da possibilidade de um ataque cibernético ao declarar que não identificou evidências de atividades maliciosas associadas ao episódio.

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Impactos nas principais ferramentas de trabalho

Diversas ferramentas da empresa sofreram instabilidades, incluindo: o gerenciador de e-mails Outlook, o aplicativo de troca de mensagens e chamadas de vídeo Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot. No início desta sexta, a Microsoft informou que as funções essenciais dos aplicativos Teams e Copilot já estavam novamente online.

A paralisação evidenciou o nível de dependência de várias organizações em relação aos sistemas da empresa. A companhia havia informado em janeiro a existência de 450 milhões de assinaturas pagas no conjunto de programas Microsoft 365, apontado como o pacote mais prejudicado pelas falhas. Escritórios corporativos, agências governamentais e serviços variados em dezenas de países precisaram criar alternativas operacionais diante das dificuldades dos trabalhadores para concluir tarefas diárias vinculadas a esses produtos.

Prejuízos operacionais em serviços públicos

Na Grã-Bretanha, o Serviço Nacional de Saúde comunicou que a interrupção causava um impacto perturbador em seus atendimentos, classificado como “impacto disruptivo”. A Polícia Metropolitana de Londres relatou que os seus formulários de contato na internet deixaram de funcionar.

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Na Austrália, órgãos de inteligência e forças policiais confirmaram que suas operações foram afetadas. Em Cingapura, as autoridades comunicaram aos contribuintes que os recursos de e-mail haviam sofrido interrupções. A Suprema Corte das Filipinas e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos afirmaram que os problemas técnicos gerados pela pane poderiam provocar atrasos no andamento dos trabalhos das duas cortes.