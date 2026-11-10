Noor Ouarzazate: Marrocos aposta no sol com megaprojeto em 2016 e, dez anos depois, a escala da iniciativa surpreende e dá força à transição energética do país
Megaestrutura em Marrocos abastece mais de um milhão de pessoas e usa tecnologia com sais fundidos para iluminar cidades mesmo no escuro
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O governo de Marrocos iniciou em 2016 um dos projetos energéticos mais ambiciosos do continente africano, situado nas proximidades de Uarzazat, nas portas do Saara. Trata-se do complexo solar Noor Ouarzazate, infraestrutura apontada entre as maiores do mundo e símbolo da estratégia marroquina voltada a reduzir a dependência energética exterior.
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O rei Mohammed VI inaugurou a primeira fase, chamada Noor I, em fevereiro de 2016. Ao longo dos anos seguintes, entraram em operação as usinas Noor II, Noor III e Noor IV. A potência instalada conjunta alcançou cerca de 580 MW, quantidade suficiente para atender às demandas de energia elétrica de mais de um milhão de pessoas, segundo dados divulgados por organismos internacionais e veículos especializados.
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Diferentes tecnologias em 3.000 hectares
O empreendimento ocupa uma extensão de aproximadamente 3.000 hectares e combina diferentes modelos tecnológicos de captação:
as centrais Noor I e Noor II utilizam espelhos cilindro-parabólicos focados em concentrar a radiação solar;
a unidade Noor III conta com uma torre solar de cerca de 250 metros de altura rodeada por milhares de heliostatos;
a usina Noor IV adota a tecnologia fotovoltaica convencional.
Geração noturna com sais fundidos
A estrutura mantém a produção elétrica mesmo após o pôr do sol, apontada como uma das principais inovações do projeto. Uma parcela da energia térmica recolhida durante o período diurno fica armazenada em sais fundidos. Esse método viabiliza o fornecimento de eletricidade por várias horas noturnas, superando um dos entraves históricos tradicionais da geração solar.
Investimentos e benefícios socioambientais
A agência estatal marroquina MASEN coordenou a construção da infraestrutura com sócios internacionais, movimentando quantias superiores a 3 bilhões de dólares. A iniciativa reforça a segurança energética nacional e colabora para a meta marroquina de alcançar mais de metade de sua capacidade elétrica por meio de fontes renováveis.
Conforme dados de entidades do país, o complexo evita a emissão anual de cerca de 900.000 toneladas de dióxido de carbono e gera o equivalente ao consumo de 2,2 milhões de cidadãos marroquinos. A presença da usina estimulou a criação de postos de trabalho, formação técnica e projetos de desenvolvimento regional em Uarzazat.
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Dez anos após a inauguração, o complexo Noor Ouarzazate segue como referência da transição energética em território africano, transformando a forte radiação solar do deserto em um recurso estratégico para a economia marroquina.