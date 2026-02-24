Assine
overlay
Início Trends
Turismo

Marrocos: 7 lugares incríveis para conhecer no país do norte da África

Das cores de Marrakech aos desertos de Merzouga; veja um roteiro completo com dicas de viagem para explorar um dos destinos mais fascinantes do mundo

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
24/02/2026 11:06

compartilhe

SIGA
x
Marrocos: 7 lugares incríveis para conhecer no país do norte da África
Chefchaouen, a &quot;Pérola Azul&quot; de Marrocos, encanta com suas ruas e construções em tons vibrantes, um destino imperdível do roteiro. crédito: Christophe RASCLE/ Pexels

Marrocos se consolidou como um dos destinos mais fascinantes do mundo, misturando tradições milenares com paisagens que parecem sair de um filme. O país no norte da África oferece uma experiência rica em cultura, gastronomia e cenários deslumbrantes. Para quem planeja uma viagem, organizamos um roteiro com sete lugares imperdíveis que capturam a essência marroquina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A jornada pode começar e terminar em cidades com aeroportos internacionais, facilitando a logística. Cada destino revela uma faceta diferente do país, desde a agitação urbana até a tranquilidade do deserto. Prepare-se para uma imersão em cores, aromas e sons únicos.

Leia Mais

Confira a seguir os destinos que não podem ficar de fora:

  1. Marrakech
    A "Cidade Vermelha" é a porta de entrada para muitos viajantes e um centro vibrante de atividade. O coração da cidade é a praça Djemaa el-Fna, que se transforma ao longo do dia com encantadores de serpentes, músicos e barracas de comida. Perca-se nos souks (mercados) da Medina, um labirinto de lojas que vendem de tudo, desde especiarias a tapetes e artigos de couro.

  2. Fez
    Considerada o coração espiritual do Marrocos, Fez abriga uma das medinas mais antigas e bem preservadas do mundo, declarada patrimônio mundial pela Unesco. Visitar os curtumes, onde o couro ainda é tratado com métodos tradicionais, é uma experiência sensorial única. Suas ruas estreitas e arquitetura histórica transportam o visitante para outra época.

  3. Chefchaouen
    Conhecida como a "Pérola Azul", esta cidade nas montanhas do Rif é famosa por suas construções pintadas em tons de azul. O ambiente tranquilo e a beleza cênica fazem de Chefchaouen um destino perfeito para relaxar, caminhar por suas ruelas charmosas e tirar fotos incríveis.

  4. Deserto do Saara (Merzouga)
    Uma viagem ao Marrocos não estaria completa sem uma noite no deserto. A partir da vila de Merzouga, é possível fazer passeios de camelo pelas dunas de Erg Chebbi para assistir ao pôr do sol. Dormir em um acampamento berbere sob um céu estrelado é uma das experiências mais memoráveis que o país oferece.

  5. Casablanca
    Embora seja o centro econômico do país, seu principal atrativo é a imponente Mesquita Hassan II. Com parte de sua estrutura construída sobre o Oceano Atlântico, é a quinta maior mesquita do mundo e a única no Marrocos que permite a entrada de não-muçulmanos em visitas guiadas.

  6. Ait Benhaddou
    Este ksar (cidade fortificada) de barro, declarado Patrimônio Mundial da UNESCO, parece um cenário de cinema, e de fato é. Ait Benhaddou serviu de locação para filmes como “Gladiador” e séries como “Game of Thrones”. Caminhar por suas vielas antigas é como voltar no tempo, com vistas espetaculares do topo da colina.

  7. Essaouira
    Para quem busca uma pausa da agitação das cidades imperiais, Essaouira é o refúgio perfeito. Esta cidade costeira, com suas muralhas históricas e porto de pesca movimentado, tem uma atmosfera relaxada e artística. É também um destino popular para a prática de kitesurf e windsurf devido aos seus ventos constantes.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

lugares-para-conhecer marrocos viagens

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay