Marrocos: 7 lugares incríveis para conhecer no país do norte da África
Das cores de Marrakech aos desertos de Merzouga; veja um roteiro completo com dicas de viagem para explorar um dos destinos mais fascinantes do mundo
Marrocos se consolidou como um dos destinos mais fascinantes do mundo, misturando tradições milenares com paisagens que parecem sair de um filme. O país no norte da África oferece uma experiência rica em cultura, gastronomia e cenários deslumbrantes. Para quem planeja uma viagem, organizamos um roteiro com sete lugares imperdíveis que capturam a essência marroquina.
A jornada pode começar e terminar em cidades com aeroportos internacionais, facilitando a logística. Cada destino revela uma faceta diferente do país, desde a agitação urbana até a tranquilidade do deserto. Prepare-se para uma imersão em cores, aromas e sons únicos.
Confira a seguir os destinos que não podem ficar de fora:
Marrakech
A "Cidade Vermelha" é a porta de entrada para muitos viajantes e um centro vibrante de atividade. O coração da cidade é a praça Djemaa el-Fna, que se transforma ao longo do dia com encantadores de serpentes, músicos e barracas de comida. Perca-se nos souks (mercados) da Medina, um labirinto de lojas que vendem de tudo, desde especiarias a tapetes e artigos de couro.
Fez
Considerada o coração espiritual do Marrocos, Fez abriga uma das medinas mais antigas e bem preservadas do mundo, declarada patrimônio mundial pela Unesco. Visitar os curtumes, onde o couro ainda é tratado com métodos tradicionais, é uma experiência sensorial única. Suas ruas estreitas e arquitetura histórica transportam o visitante para outra época.
Chefchaouen
Conhecida como a "Pérola Azul", esta cidade nas montanhas do Rif é famosa por suas construções pintadas em tons de azul. O ambiente tranquilo e a beleza cênica fazem de Chefchaouen um destino perfeito para relaxar, caminhar por suas ruelas charmosas e tirar fotos incríveis.
Deserto do Saara (Merzouga)
Uma viagem ao Marrocos não estaria completa sem uma noite no deserto. A partir da vila de Merzouga, é possível fazer passeios de camelo pelas dunas de Erg Chebbi para assistir ao pôr do sol. Dormir em um acampamento berbere sob um céu estrelado é uma das experiências mais memoráveis que o país oferece.
Casablanca
Embora seja o centro econômico do país, seu principal atrativo é a imponente Mesquita Hassan II. Com parte de sua estrutura construída sobre o Oceano Atlântico, é a quinta maior mesquita do mundo e a única no Marrocos que permite a entrada de não-muçulmanos em visitas guiadas.
Ait Benhaddou
Este ksar (cidade fortificada) de barro, declarado Patrimônio Mundial da UNESCO, parece um cenário de cinema, e de fato é. Ait Benhaddou serviu de locação para filmes como “Gladiador” e séries como “Game of Thrones”. Caminhar por suas vielas antigas é como voltar no tempo, com vistas espetaculares do topo da colina.
Essaouira
Para quem busca uma pausa da agitação das cidades imperiais, Essaouira é o refúgio perfeito. Esta cidade costeira, com suas muralhas históricas e porto de pesca movimentado, tem uma atmosfera relaxada e artística. É também um destino popular para a prática de kitesurf e windsurf devido aos seus ventos constantes.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.