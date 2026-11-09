80 proprietários de Tesla ativam irregularmente o FSD, mas a liberação do assistente de condução vira caso de Justiça e pode custar até dois anos de prisão

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Uma investigação conduzida na Coreia do Sul apura a conduta de 80 proprietários de veículos Tesla acusados de desbloquear ilegalmente o sistema Full Self-Driving, conhecido como FSD. Os motoristas ativaram o recurso de direção autônoma em modelos que não contavam com autorização oficial no país.

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Segundo a publicação "AutoBild", os condutores enfrentam sanções judiciais por violar a Motor Vehicle Management Act, legislação sul-coreana que regulamenta a segurança veicular. As penalidades previstas alcançam até dois anos de prisão ou multa de 20 milhões de wons, valor equivalente a pouco mais de 13 mil euros.

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Apreensão de dispositivos e comércio em fóruns

A apuração começou após alerta emitido pelo Ministério do Território, Infraestrutura e Transportes da Coreia do Sul. O órgão solicitou averiguações policiais sobre peças externas capazes de alterar os sistemas dos automóveis.

A Polícia Metropolitana de Seul identificou os veículos alterados e apreendeu 21 módulos conectados à parte eletrônica interna. Os equipamentos permitiam rodar o FSD, desativado de fábrica para as unidades investigadas.

Os aparelhos foram adquiridos na China ou na Europa. Um dos suspeitos desenvolveu o próprio equipamento com base em dados técnicos obtidos na eletrônica dos carros. Fóruns online reuniam instruções de instalação e orientações destinadas a apagar registros para não deixar vestígios nos relatórios de bordo.

Restrições aos carros fabricados na China

A legislação da Coreia do Sul não proíbe a direção autônoma para toda a frota da montadora. O uso do FSD é autorizado no Cybertruck e nos veículos Model S e Model X, que chegam importados dos Estados Unidos com certificações específicas de segurança.

A proibição incide sobre os modelos Model 3 e Model Y produzidos na China. O mercado sul-coreano reúne quase 239 mil unidades registradas da marca, sendo mais de 183 mil compostas por esses dois modelos de origem chinesa.

A fabricante liberou o FSD para modelos norte-americanos no final de 2025. Em 22 de outubro de 2026, a montadora protocolou pedido de exceção para liberar a tecnologia nos automóveis montados em território chinês.

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Na Europa, o recurso recebeu o nome de "Tesla Assisted Driving" e atua como assistência de nível 2, exigindo mãos próximas ao volante e olhos na pista. As autoridades sul-coreanas alertam que componentes clandestinos afetam a segurança automotiva e geram perigo direto ao tráfego.