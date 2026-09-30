PlayStation Plus terá F1 25 e outros dois jogos em outubro

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A PlayStation anunciou os três jogos mensais que estarão disponíveis para assinantes do PlayStation Plus em outubro. A seleção inclui “F1 25”, “Hunt: Showdown 1896” e “Earth Defense Force: World Brothers 2”.

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Os títulos poderão ser adicionados à biblioteca a partir de 6 de outubro e ficarão disponíveis até 2 de novembro. A seleção contempla jogos para PlayStation 5 e, em um dos casos, também para PlayStation 4.

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F1 25

A arte principal de F1 25, um dos títulos de corrida que chega ao PlayStation Plus para assinantes em outubroDivulgação

Disponível para PS5, “F1 25” é o jogo oficial do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2025. O título conta com modos para um jogador, incluindo Carreira e Minha Equipe 2.0, no qual o jogador administra uma equipe de Fórmula 1.

O jogo também possui corridas online e um modo multiplayer no F1 World em que jogadores podem formar uma equipe e competir contra pilotos controlados por inteligência artificial.

Hunt: Showdown 1896

A arte principal de Hunt: Showdown 1896, um dos títulos de tiro e extração que chega ao PlayStation Plus em outubroDivulgação

“Hunt: Showdown 1896” chega à seleção para PS5. O jogo combina elementos de tiro e extração em partidas nas quais os jogadores precisam localizar chefes, derrotá-los e escapar com a recompensa.

As partidas podem ser disputadas individualmente ou em equipes de até três jogadores. Além dos inimigos controlados pelo jogo, os participantes também precisam lidar com outros caçadores que disputam os mesmos objetivos.

Earth Defense Force

Earth Defense Force: World Brothers 2 é um dos jogos que os assinantes da PlayStation Plus podem baixar em outubroDivulgação

“Earth Defense Force: World Brothers 2” estará disponível para PS5 e PS4. O jogo apresenta uma versão em voxel do universo de “Earth Defense Force”, com personagens de diferentes jogos da série.

A campanha permite montar equipes de quatro personagens a partir dos soldados reunidos pelo jogador, com diferentes equipamentos e estilos de combate. O título também possui multiplayer cooperativo online para até quatro jogadores e multiplayer local em tela dividida para dois participantes.

Jogos de setembro

Os atuais jogos mensais do PlayStation Plus permanecem disponíveis até 5 de outubro. A seleção de setembro inclui “Sniper Elite: Resistance”, “MLB The Show 26”, “Wobbly Life” e “Chained Echoes”.

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A disponibilidade dos jogos mensais pode variar de acordo com a região. Os títulos de outubro entram na programação do serviço em 6 de outubro.