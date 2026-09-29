Nintendo Switch 2 chega ao Brasil em pacote especial com EA Sports FC 27

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A Nintendo, em parceria com a Electronic Arts, anunciou um novo pacote para a América Latina. O lançamento inclui o console Nintendo Switch 2 e um código para download da versão Edição Standard do jogo "EA Sports FC 27".

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O pacote estará disponível em lojas selecionadas no Brasil a partir de 15 de outubro de 2026, a tempo das festas de fim de ano. A proposta é oferecer uma opção para fãs de futebol acompanharem seus times a qualquer hora e em qualquer lugar.

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O que há de novo no Nintendo Switch 2

O console Nintendo Switch 2 mantém os três modos de jogo e apresenta uma tela maior e mais vibrante. A resolução de imagem é Full HD (1080p), alcançando 4K quando conectado a uma TV compatível, com taxas de quadros limitadas a 60 qps.

Um processador mais rápido proporciona gráficos aprimorados e melhor desempenho nos jogos. Os controles Joy-Con 2 foram redesenhados, agora magnéticos, e oferecem um modo mouse em títulos compatíveis.

O aparelho também inclui a funcionalidade "GameChat", que permite conversas por voz ou vídeo e compartilhamento de tela durante o jogo online. Para usar o recurso, são necessários internet, uma assinatura do Nintendo Switch Online e uma Conta Nintendo. A função de vídeo exige uma câmera USB compatível.

Novidades em EA SPORTS FC™ 27

O "EA SPORTS FC 27" introduz "The Grounds", um ambiente social de futebol exclusivo para a versão do Nintendo Switch 2. Nele, é possível participar de bate-bolas e partidas 1x1 ou jogar em equipe no modo Clubs.

O Modo Carreira foi reformulado com um Mercado de Transferências que apresenta disputa ativa entre clubes, valores de atletas realistas e novas táticas de negociação. Entre as novidades estão cláusulas de desempenho e de recompra.

Já o "Football Ultimate Team" estreia a "Galeria do FUT", onde é possível organizar Conjuntos de Itens de Atleta para aumentar o Nível da Galeria e obter recompensas. O modo também terá Itens de Atleta holográficos e do Hall do FUT.

A jogabilidade promete ser mais fluida, com escanteios dinâmicos, posicionamento ofensivo aprimorado e defesa adaptada ao jogo competitivo. O game conta com mais de 21.000 atletas, 800 clubes, 140 estádios e 35 ligas, apoiado por mais de 300 parcerias globais.

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