Ray-Ban Meta lança nova geração de óculos com IA e o icônico Aviator

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A Ray-Ban Meta anunciou a expansão de seu portfólio de óculos com inteligência artificial, apresentando o Ray-Ban Meta Audio, focado exclusivamente em som, e a nova geração Ray-Ban Meta Gen 3.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A coleção ampliada leva novas experiências a designs marcantes da marca. Entre as novidades, o icônico modelo Aviator agora faz parte da linha de óculos inteligentes. Os lançamentos oferecem ainda mais opções de lentes, como as Transitions® e versões de grau.

Leia Mais

Ray-Ban Meta Audio

O Ray-Ban Meta Audio é o primeiro modelo com IA da marca focado totalmente na experiência de áudio. O dispositivo combina som open-ear, a assistente Meta AI e uma armação mais leve com maior duração de bateria, para centralizar o uso de músicas, chamadas e podcasts.

A linha de áudio estreia com dois modelos clássicos: o Clubmaster, inspirado nos estilos dos anos 1950 e 1960, e o Burbank, com uma silhueta quadrada e marcante relançada dos arquivos da marca.

A nova geração Ray-Ban Meta

O Ray-Ban Meta (Gen 3) traz um design mais refinado e tecnologia de ponta para os modelos Wayfarer, Aviator e Zena. Os óculos contam com uma câmera 3K Ultra HD para fotos e gravam vídeos em 1080p, tudo sem o uso das mãos.

O equipamento possui um conjunto de seis microfones para maior clareza de áudio, um botão de ação configurável para acesso rápido à Meta AI e bateria com até nove horas de duração. A assistente de IA permite fazer perguntas, pedir recomendações e traduzir conversas em tempo real.

Pela primeira vez, o Aviator passa a integrar a coleção, preservando o legado do modelo de 1937 ao incorporar a captura de imagens e o áudio imersivo. A Ray-Ban Meta também lançará uma edição limitada do Aviator na cor Milky Warm Beige com lentes Transitions®.

Preços e disponibilidade

A coleção Ray-Ban Meta (Gen 3) estará disponível a partir de 24 de setembro, com preços que começam em R$3.699. Os modelos Ray-Ban Meta Audio chegam em novembro, com valores a partir de R$2.899.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A marca também anunciou a expansão global dos produtos para oito novos países, como Portugal, África do Sul, Polônia e Malásia.