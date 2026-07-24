Foguete espacial: como assistir aos lançamentos da NASA em 2026 e 2027

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

Acompanhar um foguete espacial rompendo a atmosfera terrestre se tornou um programa acessível para entusiastas do espaço em todo o mundo. A Agência Espacial Norte-Americana (NASA) mantém um calendário público com suas próximas missões e oferece transmissões ao vivo de alta qualidade, permitindo que qualquer pessoa assista a esses eventos históricos do conforto de casa.

Após o sucesso de missões recentes, como a Artemis II, que em abril de 2026 levou astronautas a sobrevoar a Lua e retornar em segurança à Terra, a agenda da agência espacial continua com uma série de projetos ambiciosos para o futuro. Saber onde e quando assistir é o primeiro passo para não perder nenhum detalhe dessas jornadas.

Leia Mais

Onde assistir aos lançamentos da NASA?

Para assistir aos lançamentos da NASA, o público pode acessar as transmissões ao vivo e gratuitas pelo canal oficial da agência no YouTube, conhecido como NASA TV. A cobertura também está disponível no site oficial e no aplicativo da NASA para celulares e tablets.

As transmissões costumam começar horas antes da decolagem e incluem comentários de especialistas, entrevistas com engenheiros e visões de múltiplas câmeras, oferecendo uma experiência completa. A cobertura acompanha todo o processo, desde a contagem regressiva até a separação dos estágios do foguete e a confirmação de que a espaçonave atingiu a órbita correta.

Qual o calendário dos próximos lançamentos?

O cronograma de missões espaciais é dinâmico e pode sofrer alterações devido a condições climáticas ou ajustes técnicos. No entanto, a NASA trabalha com uma programação prévia para seus principais projetos. Confira os lançamentos mais aguardados a partir do segundo semestre de 2026:

Missão Artemis III : prevista para 2027, esta missão foi reformulada pela NASA após uma reestruturação anunciada no início do ano. Em vez de pousar na superfície lunar, a Artemis III agora testará sistemas críticos em órbita, incluindo o acoplamento com módulos de pouso comerciais, servindo de preparação para as próximas etapas do programa.

Missão Artemis IV: com pouso lunar tripulado previsto para 2028, essa missão marcará o retorno da humanidade à superfície da Lua após mais de 50 anos. Pela primeira vez, uma mulher deverá pisar na Lua, na região do polo sul.

Telescópio Espacial Nancy Grace Roman : com lançamento esperado para 2027, este observatório de última geração terá um campo de visão 100 vezes maior que o do Hubble, buscando desvendar mistérios da energia escura e descobrir milhares de novos exoplanetas.

Lançamentos de reabastecimento: missões comerciais em parceria com empresas como a SpaceX são realizadas regularmente para levar suprimentos, equipamentos e novos experimentos científicos para os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).

O que cada missão espacial vai explorar?

Cada lançamento tem um propósito único. A missão Artemis III é um passo crucial para estabelecer uma presença humana sustentável na Lua, servindo como base para futuras missões tripuladas a Marte. Já o Telescópio Espacial Roman vai mapear vastas áreas do universo para entender a força que acelera sua expansão e procurar mundos distantes.

As missões de reabastecimento, embora mais rotineiras, são vitais para a manutenção da pesquisa científica no espaço. Elas garantem que a Estação Espacial Internacional continue a funcionar como um laboratório de microgravidade, onde são conduzidos estudos importantes para a medicina, a biologia e a tecnologia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.