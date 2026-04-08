NASA ao vivo: veja o calendário dos próximos lançamentos e fenômenos astronômicos

A NASA prepara uma agenda repleta de eventos para os próximos anos, prometendo um espetáculo para os fãs de exploração espacial e astronomia. Desde o lançamento de missões importantes para a exploração do nosso sistema solar até fenômenos como eclipses, a agência transmitirá tudo ao vivo pela internet. Prepare-se para acompanhar momentos que podem definir o futuro das viagens interplanetárias.

Os eventos podem ser acompanhados gratuitamente em transmissões de alta qualidade, permitindo que o público participe virtualmente de marcos históricos da ciência. A programação é variada e atende tanto quem se interessa por foguetes e tecnologia quanto quem aprecia a beleza dos fenômenos celestes.

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Principais missões no calendário

Uma das missões mais aguardadas é a Artemis II, que foi lançada com sucesso no dia 1º de abril de 2026, levando quatro astronautas para uma viagem ao redor da Lua, marcando o primeiro voo tripulado do programa que visa restabelecer a presença humana em solo lunar de forma sustentável. No dia 6, a cápsula Orion sobrevoou o ponto mais próximo da Lua, revelando imagens inéditas de seu lado oculto e agora retorna à Terra.

Outro destaque é o Telescópio Espacial Nancy Grace Roman, programado para ser lançado até meados de 2027. Com um campo de visão 100 vezes maior que o do Hubble, ele investigará os mistérios da energia escura e da matéria escura, além de buscar novos exoplanetas.

Olhando um pouco mais para frente, em julho de 2028, está planejado o lançamento da missão Dragonfly. Um drone do tamanho de um carro será enviado para Titã, a maior lua de Saturno, para explorar diversos locais em sua superfície e investigar a química prebiótica do satélite.

Eclipses para observar

O calendário astronômico também reserva grandes momentos. Em 12 de agosto de 2026, um eclipse solar total será um dos eventos mais esperados da década. A totalidade será visível na Groenlândia, Islândia e norte da Espanha, mas grande parte da Europa e o nordeste da América do Norte verão um eclipse parcial significativo. Também poderemos acompanhar um eclipse lunar parcial no dia 28 de Agosto de 2026.

Como assistir às transmissões ao vivo

Acompanhar os eventos da NASA é simples e acessível. Todas as transmissões oficiais são realizadas gratuitamente por meio do serviço de streaming NASA+ e também pelo canal da agência no YouTube. As lives geralmente começam minutos antes dos eventos, com imagens de câmeras exclusivas.

Para não perder nada, a recomendação é consultar o site oficial da NASA alguns dias antes dos eventos para confirmar os horários exatos das transmissões. Lançamentos de foguetes, em especial, podem ser adiados por questões técnicas ou climáticas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.