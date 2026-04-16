Como registrar sua própria marca: guia para pequenos empreendedores

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Para o pequeno empreendedor, proteger o nome de um negócio é tão crucial quanto a qualidade do produto ou serviço oferecido. No Brasil, essa segurança é obtida com o registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O procedimento, feito totalmente online, garante o direito de uso exclusivo do nome e do logotipo em todo o território nacional, evitando que concorrentes se apropriem da sua identidade.

O primeiro passo é uma consulta prévia no sistema de busca de marcas do próprio INPI. Essa verificação é gratuita e fundamental para saber se o nome ou o logotipo desejado já existe ou se é muito semelhante a outro já registrado no mesmo setor de atuação. Essa etapa evita o desperdício de tempo e dinheiro com um pedido que pode ser negado.

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Após confirmar a disponibilidade, o processo de registro formal pode ser iniciado.

Passo a passo para registrar sua marca

O caminho para oficializar sua marca envolve algumas etapas claras e que exigem atenção. Todo o trâmite é realizado digitalmente, o que facilita o acesso para empreendedores de qualquer parte do país.

O procedimento básico inclui:

Cadastro no e-INPI: o primeiro passo é criar um login e senha no sistema do instituto. É um cadastro simples, que servirá para todas as futuras comunicações. Emissão da GRU: antes de preencher o formulário do pedido, é necessário emitir e pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente à taxa única do pedido. Guarde o comprovante. Envio do pedido: com a taxa paga, acesse o sistema e-Marcas e preencha o formulário online com todas as informações da marca, como nome, logotipo e a classe em que ela se enquadra. Acompanhamento do processo: o registro não é imediato. É preciso acompanhar as publicações na Revista da Propriedade Industrial (RPI), que sai toda terça-feira no site do INPI, para verificar o andamento e eventuais exigências.

Quanto custa o registro?

Desde setembro de 2025, o processo de pagamento para registro de marca no INPI foi simplificado. Agora, há uma taxa única paga no início do pedido, que já cobre a análise, a concessão e a proteção da marca pelos primeiros dez anos, sem custos adicionais após o deferimento.

Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e pessoas físicas têm direito a um desconto de 50% sobre os valores. Os custos para essa categoria variam conforme o tipo de especificação dos produtos e serviços:

Especificação pré-aprovada: R$ 440. Utiliza uma lista padronizada do INPI, sendo a opção mais econômica.

Especificação de preenchimento livre: R$ 860. Permite descrever livremente os produtos e serviços.

É importante notar que há isenção total (100%) da taxa para pessoas físicas hipossuficientes inscritas no CadÚnico e para pessoas com deficiência. Após o período inicial, a marca pode ser renovada a cada dez anos, garantindo a continuidade da proteção legal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.