Para iniciantes: entenda a história completa do universo de Fallout

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com o sucesso da nova série do Prime Video, o universo de “Fallout” ganhou milhões de novos fãs. Se você é um deles e quer entender a rica história por trás do mundo pós-apocalíptico, a premissa é simples: imagine uma versão alternativa da história onde a tecnologia movida a energia nuclear evoluiu, mas a cultura parou nos anos 50.

Nesse dia, uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a China, conhecida como a Grande Guerra, devastou o planeta em apenas duas horas. A humanidade, no entanto, tinha um plano de contingência. Milhares de cidadãos selecionados foram salvos em abrigos subterrâneos autossuficientes, os Vaults, construídos pela corporação Vault-Tec. O problema é que a maioria desses abrigos eram, na verdade, palcos para cruéis experimentos sociais.

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O mundo 200 anos depois

A maior parte dos jogos e a série se passam cerca de 200 anos após as bombas caírem. A superfície, agora chamada de Ermos (Wasteland), é um lugar perigoso, habitado por descendentes dos sobreviventes, criaturas mutantes e facções que lutam por poder e recursos. O cenário é uma mistura de faroeste com ficção científica decadente.

Navegar por este mundo exige conhecer seus principais habitantes e grupos. Além dos humanos que tentam reconstruir a civilização, existem os Ghouls, pessoas que sobreviveram à radiação, mas tiveram a pele necrosada, ganhando uma longevidade extraordinária. Há também os Supermutantes, humanos transformados em gigantes verdes e fortes por um vírus experimental.

As principais facções de Fallout

O poder nos Ermos é disputado por diversas organizações com ideologias conflitantes. Entender quem são os principais grupos ajuda a compreender as alianças e os conflitos que movem a narrativa da franquia.

Irmandade de Aço (Brotherhood of Steel): uma ordem militarista e tecnológica que busca preservar a tecnologia do pré-guerra para evitar que a humanidade cometa os mesmos erros.

República da Nova Califórnia (NCR): o maior governo democrático do pós-guerra, tentando restaurar a ordem e os valores da antiga sociedade americana, com um exército massivo.

Enclave: os remanescentes do governo dos Estados Unidos, que se consideram os verdadeiros herdeiros do país e veem todos os outros como mutantes a serem eliminados.

A série “Fallout” do Prime Video, lançada em 2024, se passa no ano de 2296, sendo o ponto mais avançado na cronologia oficial até agora. A trama explora as ruínas de Los Angeles e apresenta a jornada de uma moradora de um Vault que sobe à superfície pela primeira vez, descobrindo as complexas alianças e os perigos desse novo mundo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.